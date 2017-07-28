Ученые усомнились во влиянии месячных на работу женского мозга

Влияет ли менструация на вашу активность?

Несмотря на результаты исследований, многие женщины утверждают, что "ленивый мозг" существует, опираясь на свой личный опыт. В основном женщины жалуются на разбитость, сонливость, невозможность сконцентрироваться. Одна женщина рассказала, что во время месячных ей приходится переспрашивать собеседника по нескольку раз или же она может повторяться в разговоре по телефону.

Диана Глазман — писательница из Сан-Франциско и она решаила задокументировать перемены в ее продуктивности при месячных: "Я никогда не задумывалась о "ленивом мозге", пока во время работы над своей книгой не стала следить за ежедневным объемом текста. Я заметила, что моя продуктивность падает в первую неделю после месячных".

"Эта тенденция была столь четкой и точной, что я могла предсказать с точностью до дня, когда моя сосредоточенность станет размытой и я не смогу сконцентрироваться на работе", — рассказывает писательница.



Мнение экспертов

По словам доктора Марии Денке из госпиталя Magee-Womens в Питтсбурге, США, некоторые женщины ощущают снижение активности во время месячных, однако это может быть самовнушением, которое на подсознательном уровне может навредить вашей жизни. "Не переносите деловую встречу или мероприятие на другой день, только потому что вы боитесь не быть на высоте из-за месячных", — рекомендует доктор Денке.

Европейское исследование рассматривало влияние гормонов на активность женщин, но помимо гормонов на состояние женщины влияют и другие факторы, например, усталость и боли. По мнению Анника Джонсон, изучающей клиническую психологию в университете Джордж Фокс в Портленде, боль может губительно влиять на сон или даже вызвать бессонницу, что в свою очередь негативно воздействует на когнитивные функции мозга.

Джонсон считает, что для полноценных результатов, исследования должны включать гораздо больше чем 2 цикла, в них должны участвовать женщины с самыми разными симптомами.

Менке поддерживает эту идею, так как симптомы могут меняться от цикла к циклу.

Обе женщины считают, что важно учитывать все то сложное многообразие симптомов, ощущений и настроений, которое испытывают женщины во время месячных.

"Каждое исследование полезно, и я считаю важным не молчать об этих проблемах. Нам еще многое предстоит понять, выяснить и узнать", — заключает Джонсон.