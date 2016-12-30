У большинства людей есть предпочтительное время приема душа - кто-то любит принимать его утром, а кто-то вечером. Однако новое исследование показало, что от времени этого ежедневного ритуала зависит наше настроение и работа ума. Оказывается, утренний душ стимулирует креативность, он полезен для находящихся в состоянии стресса работников. Вечерний душ помогает тем, кому бывает сложно переключиться после возвращения с работы в режим расслабленности и сонливости.





Психолог Гарвардского университета Шелли Карсон утверждает, что утренний душ особенно полезен тем, кто пребывает в состоянии стресса из-за необходимости проявлять креативные качества на работе. Водные процедуры помогают расслабиться, но они же повышают и концентрацию, поэтому прием душа по утрам необходим тем, кому требуется мобилизация мозга для выполнения ответственных задач. Когнитивные зоны мозга расслабляются, обновляются и регенерируют, из-за чего в голове возникают блестящие идеи и способы решения тех или иных проблем.



