Если сравнивать с периодами, когда снег не идет, риск сердечного приступа повышается на 16% и смерти от приступа на 34%, если выпало минимум 20 сантиметров снега, пишет Fox News. Но к женщинам эти выводы не относятся.





Эксперты принимали в расчет информацию о 128073 госпитализациях и 68155 смертях от сердечных приступов, произошедших в Квебеке с 1981 по 2014 год. Оказалось, треть сердечных приступов приходилась на следующий день после снегопада. А около 10% происходили, когда выпадало минимум 5 сантиметров снега.





Если снегопад длился минимум сутки, то мужчины на 8% чаще попадали в больницу с сердечным приступом и на 12% чаще умирали. Медики предполагают, что уборка снега подрывает здоровье мужчин, если они используют обычную лопату. В особой опасности находятся лица старше 50 лет, ведущие малоподвижный образ жизни и имеющие проблемы с сердцем.