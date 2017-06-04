10 июня в более чем 4000 организациях по всему миру будут проводиться мероприятия по случаю GWD. Цель праздника — донести жителям значение темы сохранения здоровья

Всемирный День Веллнесс (Global Wellness Day) учрежден в 2014 году на саммите лидеров мировой индустрии веллнесс (Global Wellness Summit) и проводится каждую вторую субботу июня. В 2015 году 73 страны мира, включая Латвию, поддержали глобальную инициативу. В 2015-м мероприятия проходили в центре Юрмалы на улице Йомас, в 2016-м — в Риге в Межапарке. А в этом году основной площадкой станет Кемери.

10 июня будут организованы интерактивные мероприятия для детей и взрослых в Кемери, Юрмале и Риге: пройдут занятия по йоге, TRX, аэробике, bodyart, массажи, спа-процедуры, мастер-классы, детские творческие мастерские и развлекательно-образовательные программы. Все мероприятия в Латвии — бесплатные, и будут транслироваться в Центральном парке Стамбула, где запланировано празднование GWD с участием 15 тысяч человек.

Организатор мероприятия в Латвии — Алла Соколова, посол GWD в Латвии, основатель первого международного веллнесс-центра Латвии "Balans", гендиректор мультифункциональной компании, предоставляющей спектр услуг в сфере Inbalans Group.

Девиз мероприятия ("Один день может изменить всю Твою жизнь") и символ (круглые розовые таблички с надписью "Я говорю да!") остались прежними. Global Wellness Day будет интересен не только тем, кто уже ведет здоровый образ жизни, но и тем, кто только собирается примкнуть к их числу.

Особое внимание в этом году будет уделяться таким понятиям как доброта, благодарность, практика "осознанности" и счастье. Организаторы мероприятия призывают 10 июня хотя бы на два часа отказаться от использования гаджетов.

Для того, чтобы укрепить и восстановить физическое и душевное состояние своего организма, следует соблюдать сеиь правил концепции Wellness:

1. Гулять, как минимум, одина час пешком;

2. Пить больше воды;

3. Не использовать пластиковые бутылки;

4. Употреблять натуральные продукты;

5. Сделать доброе дело;

6. Ужинать дома вместе с семьей;

7. Лечь спать не позже 22:00.

Мероприятие GWD поддерживают компания Inbalans Group, Балтийская Спа Ассоциация, будущая пятизвездочная гостиница Park Hotel Kemeri и вода Aqualar. Среди участников: International Wellness Centre Balans, Amber Spa Boutique Hotel, детский клуб Balanskids, Hotel Kurshi Spa, Wellton Riga Hotel& SPA и Wellton Centrum Hotel& SPA, кулинарная студия Madam Brioš. Участники представят программу в своих организациях.

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Программа мероприятий GLOBAL WELLNESS DAY 10 июня

Park Hotel KEMERI (Кемери, Юрмала), напротив бывшего санатория "Кемери"

В шатре Балтийской СПА Ассоциации гостей ждут:

• мастер-классы по массажу от преподавателей и студентов BEAUTY SCHOOL;

• звуковая медитация с гонгами с Павлом Жижечкимым и Эдитой Иванниковой;

• суфийские кружения с Александром Таланцевым;

• массажи openair от студентов BEAUTY SCHOOL;

• SU-DZOK Beauty массаж от Виктора Дюндика;

• aрома- и сказкотерапия для детей "KID’S SPA" с автором детских книг Адынькой.

В Кемери свою программу представят Beauty School, парк развлечений Fantasy Park, детская игровая площадка Abrakadabra, природный образовательный центр Meža māja, Рижский медицинский колледж ЛУ, веллнесс-студия Inbalans, мастерская Elinci.

В частности, на площадке AbrakaDabra у детей будет возможность повеселиться на детской горке, нарисовать своих любимых героев мультиков, а также получить особые скидки и предложения для проведения детских праздников.

Праздник пройдет с 12:00 до 17:00. Вход свободный.

Другие места в Юрмале и Риге

- Amber Spa & Wellness и Balans International Wellness Centre (Юрмала, проспект Межа, 49, Булдури) предлага.т 10 июня с 11:00 до 16:00 следующую программу для взрослых и детей (занятия бесплатные, обязательна предварительная запись):

групповые занятия

11:00 — 11:30 — пилатес

11:40 — 12:10 — боди-арт

12:15 — 12:45 — ТРХ

13:00 — 13:45 — оздоровительная гимнастика

14:00 — 15:00 — йога

бассейн (11:30 — 12:00 — аква-аэробика, 12:15 — 12:45 — аква-фитнес), диагностика (14:00 — 16:00).

В программе для детей — бокс (14:00 — 14:40), акробатика (14:45 — 15:15), танцы (15:20 — 16:00), шахматы (12:00 — 14:00) и развивающие занятия (14:00 — 15:30).

- кулинарная студия Мадам Бриошь и бренд здорового образа жизни LA FINESSE предлагают два кулинарных мастер-класса, посвященных приготовлению изысканных блюд здорового питания (проспект Меллужу, 9).

11:00 — Мастер-класс для детей от 7 до 14 лет

14:00 — Мастер-класс для взрослых

Продолжительность мероприятия: 2 часа. Стоимость участия: бесплатно.

10 июня в первой половине дня для посетителей открыты: в Риге - Wellton Riga Hotel & SPA и Wellton Centrum Hotel & SPA, в Юрмале - Hotel Kurshi Spa (в Дубулты).

Global Wellness Day 2016

Global Wellness Day 2015