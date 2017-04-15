В Риге пройдут чемпионат по массажу стран Балтии и конгресс индустрии красоты

В Риге состоятся Открытый чемпионат по массажу стран Балтии (22 апреля) и конгресс для специалистов индустрии красоты Intelligent Beauty Congress (22 и 23 апреля). Оба мероприятия пройдут в Radisson SAS Daugava Hotel.

Кроме того, в фойе второго этажа гостиницы Radisson SAS Daugava Hotel (ул. Кугю, 24) будет проходить мини-выставка инноваций в косметологии (косметика, аппаратная косметология и т.д.), сообщают организаторы мероприятия.

Открытый чемпионат по массажу стран Балтии (Open Baltic massage championship-2017) состоится 22 апреля в зале "Лиелупе" в Radisson BLU Daugava. Он проводится по единым правилам, единым критериям, утвержденным Организационным Комитетом Единой Консолидированной Системы Чемпионатов по массажу. Организаторы — Балтийская СПА Ассоциация, Профессиональная школa красоты BEAUTY SCHOOL и Intelligent Beauty Congress.

Категории участников: СПА специалисты, массажисты, косметики, специалисты холистической терапии и физиотерапевты.

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Чемпионат проводится в два этапа. Первый этап — обязательная программа. Оценивается базовый уровень владения "классической" техникой массажа. Второй этап — произвольная программа, избранная конкурсантом для демонстрации техника вид или массажа, проводимые в форме законченной оздоровительной программы.

Состав международной судейской коллегии :

- Андрей Сырченко, председатель судейской коллегии (Москва). Руководитель Международной СПА Школы, преподаватель кафедры эстетической медицины факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН, организатор и судья Чемпионатов Мира по SPA-массажу.

- Владимир Манухин (Рига). Врач реабилитолог, рефлексотерапевт, зав.кафедрой физикальной терапии в клинической больнице Университета П.Страдиня, преподаватель классического массажа в Медицинской Академии с 1985 по 2003 год.

- Лаура Янусониене (Паневежис). Реабилитолог, преподаватель массажных техник, председатель комитета по разработке программ по косметологии и СПА терапии Паневежского колледжа.

- Май-Лииз Тойвар (Таллин). Преподаватель массажных техник в Эстонской школе массажа и терапии, председатель Союза массажистов Эстонии.

- Юлия Юсипова (Россия). Доктор медицинских наук, специалист по тибетской медицине и аюрведе, oснователь и ректор Международного Института Традиционной Медицины.

- Иева Тропа (Латвия). Физиотерапевт, преподаватель, эксперт программы высшего образования "Медицинский массаж".

Награждаться будут три призера, а также в отдельных номинациях: Приз зрительских симпатий, Лучший дебют, За мастерство, Специальный приз жюри, Приз профессиональной прессы и т.д.

Победители и призеры чемпионата смогут принять участие в финале XI чемпионата Мира по СПА-массажу в Москве осенью 2017 года, получат сертификаты на обучение в BEAUTY SCHOOL, наборы косметики, выходные в СПА-центрах и другие призы.

Контактная информация по чемпионату по массажу: info@spa.lv, тел. +371-67288246, 26349520.

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22 и 23 апреля в отеле Radisson Blu Daugava состоится XI Intelligen Beauty Congress специалистов индустрии красоты. Организаторы — журнал "Kosmetik Baltikum Professional" и издательский дом "Skaistuma Nams", поддержка — Латвийская Ассоциация косметиков и косметологов; Российская Международная школа профессионального обучения косметологов и специалистов эстетической медицины (MSC); Массажная школа Елены Земсковой и Балтийская SPA Ассоциация.

За десять лет Конгресс завоевал популярность среди латвийских и зарубежных специалистов, работающих на рынке здоровья и красоты, стал масштабным международным форумом, где профессионалы в области антивозрастной медицины, пластической хирургии, мануальной терапии ведут плодотворные диалоги и обмениваются опытом.

В рамках конгресса пройдет симпозиум по Anti-age медицине, где будут обсуждаться патофизиологические механизмы изменений кожи, применение пептидов при решении трихологических проблем, демонстрироваться процедуры и протоколы сочетанного применения инъекционных препаратов и химических пилингов при разных морфотипах старения.

Впервые на Intelligen Beauty Congress будет обсуждаться тема доброкачественных образований, наиболее часто встречающихся в практике косметологов, и современные методы их лечения. Модератором выступит доктор Раймонд Карлс, врач дерматолог, ассистент кафедры инфектологии и дерматологии Рижского университета им. Страдиня, председатель общества "Дерматологи против рака кожи".

Кроме того, состоится научно-практическая конференция по массажным техникам лица и тела. Специалистам по массажу будет предоставлена возможность профессионального общения и обмена опытом в данной области, знакомство с инновационными технологиями.

Участники конгресса смогут также посетить профессиональную выставку, где будут представлены новые продукты, технологии и аппаратные методики.

В рамках конгресса пройдут сессии на тему:

- риски и их устранение в эпоху дермато-онкологических заболеваний

- Anti age медицина: фокус на синдром преждевременного старения

- сочетание эстетических и регенеративных методов коррекции возрастных изменений в современной косметологии

- дазерные технологии

- аппаратные методики в практике врача-косметолога

- научно-практическая конференция "Про массаж"

- "Усталый взгляд" и методы коррекции

- "Секреты мастерства" — авторские методы в эстетике

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