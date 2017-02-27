Физиологию любви ученые давно разложили на гормоны и на этом основании выделили три стадии высоких чувств:





Первый этап: похоть.





Ведущую роль играют главные половые гормоны: эстроген и тестостерон, причем последний, хотя считается "мужским", не менее важен на этом этапе и для женского организма.





Второй этап: влечение друг к другу.





В дело вступают нейромедиаторы — дофамин, который обеспечивает ощущение эйфории при одном взгляде на объект вожделения, и адреналин, заставляющий сердце бешено биться в груди, а кровь — "вскипать в жилах". Еще один гормон этого этапа — серотонин, важный компонент химии любви. На данной стадии его уровень снижается — и человек переживает то самое чувство одержимости любовью, которое англичане очень верно называют "падением в любовь" (fall in love).





Третий этап — привязанность, формирование прочных отношений.





Гормоны окситоцин и вазопрессин заставляют людей думать о будущем и заводить детей. Бурные эмоции позади — впереди долгая счастливая спокойная жизнь с верным партнером.





В ходе одного из экспериментов коварные ученые лишили самцов луговых полевок вазопрессина — и это привело к распаду "браков": мужское население полевок без вазопрессина оказалось не способно на верность своим "половинкам" и не смогло их защитить от посягательств других самцов.





Весь этот гормональный коктейль влияет не только на работу головного мозга, заставляя нас то сходить с ума при виде возлюбленного партнера, то погружаться в пучину депрессии при его исчезновении с горизонта, то желать детей от единственного в мире человека и желательно немедленно.





Гормоны определяют работу и других систем организма. И в основном это положительное влияние, если конечно мы говорим о стабильных и устойчивых взаимоотношениях любящих друг друга людей. Ученые выделяют 7 ситуаций, когда любить — полезно для здоровья.