Внимание, трудоголики: как не стать жертвой синдрома выгорания

В отпуске стоит не только отдыхать, но и обратить внимание на свое здоровье и подумать, как вы чувствуете себя каждый день. Такие симптомы как постоянная усталость, тревожность, потеря жизнерадостности или частые простуды могут свидетельствовать о синдроме выгорания. Практикующая психиатр и профессора Рижского университета им. Страдиня Санта Пурвиня рассказала Delfi Viņa, что синдром выгорания — серьезное заболевание, и если его не лечить, то оно ухудшает не только психическое, но и физическое здоровье и ведет к профессиональной деформации.

"В Латвии о синдроме выгорания стали говорить сравнительно недавно, так как раньше считали, что это не такой уж и серьезный недуг, а многие семейные врачи до сих пор не считают это болезнью", — рассказывает Пурвиня. " Синдром выгорания сегодня встречается все чаще и чаще — ускоряется ритм жизни, возрастает объем информации, которой нам нужно обработать, увеличиваются объемы и требования работы. Важную роль играют взаимоотношения людей на работе и дома, часто люди становятся раздражительными, агрессивными и требовательными.





Все эти факторы вместе и по отдельности являются причиной эмоционального и физического выгорания", — продолжает профессор.





Синдром выгорания можно определить как эмоциональный и физический дискомфорт, который развивается как из-за профессии, так и по другим причинам, но чаще всего он встречается у людей, перетруждающихся на работе. Первыми появляются следующие признаки: нарушение сна, тревожность, угнетенность, резкая раздражительность, желание уединиться, депрессия, плаксивость. Нередки и простуды, инфекции, мышечные боли и боли в суставах, которые развиваются на фоне хронической усталости.





Существенный показатель синдрома выгорания заключается в том, что человек очень много и часто говорит и думает о проблемах, из-за которых синдром и развился. Все остальное — отдых, отношения, хобби — остается на заднем плане.





Очень важно вовремя диагностировать этот синдром, иначе в организме и личности человека могут произойти структуральные изменения, которые ведут к понижению качества жизни и профдеформации, например, человек будет работать поверхностно, с низкой эффективностью.





"Важно понимать, что синдром выгорания может развиться у любого, но это не значит, что у человека проблемы с психикой. Не стесняйтесь признаться, что вам плохо, и обратитесь за помощью к врачу. Синдром выгорания требует комплексного лечения, включая полноценный отдых, нормальный режим сна, возможно, медикаментозное лечение. Может быть, придется взять больничный. Но не бойтесь идти к работодателю и честно признаться, что вы устали или перетрудились — это поможет решить проблему и улучшить качество жизни", — заключает Пурвиня.