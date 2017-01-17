"Адекватное потребление соли является экономически более эффективным способом снижения числа смертей, чем использование специальных лекарств", — таково заключение американских исследований по итогам их проекта.

Учеными была проанализирована статистка смертей в результате различных заболеваний за десятилетний период. В итоге они пришли к утверждению, что избыточное потребление соли сказывается на заболеваемости главных органов тела, которые коррелируют с высоким риском раннего ухода из жизни.

Избыточное потребление соли связано с развитием почечной недостаточности, рака желудка и сердечно-сосудистыми нарушениями, констатировали медики.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует придерживаться лимита, составляющего 2000 мг соли в день. По словам авторов исследования, большинство людей потребляют почти вдвое больше. Снизив этот уровень, они добились бы такого улучшения в здоровье, какое бы не дало употребление медикаментов, убеждены ученые.





"Снизив потребление соли всего на 200 мг в день, что эквивалентно одному пакетику чипсов, вы можете спасти себе жизнь", — заявили представители Университета Тафтса.