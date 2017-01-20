Согласно последнему отчету, опубликованному в журнале JAMA, большинство женщин не получает достаточного количества фолатов (фолиевой кислоты и ее производных). Их нехватка во время беременности увеличивает риск возникновения у плода дефектов нервной трубки, что негативно влияет на развитие мозга, черепа и позвоночника, приводя к тяжелым последствиям, включая инвалидность и смерть.





Эксперты рекомендуют принимать 0,4–0,8 мг фолиевой кислоты ежедневно. Эти рекомендации распространяются не только на женщин, планирующих беременность, но и всех, находящихся в репродуктивном возрасте, так как высокий процент беременностей являются незапланированными.





Положительное влияние фолиевой кислоты на уменьшение количества детей с патологиями подтверждается исследованиями. Так, проведенное в Венгрии исследование 5453 женщин, проведенное с 1984 по 1992 год, показало, что в группе женщин, не принимавших фолиевую кислоту, появилось на свет шесть младенцев с нарушениями развития, в группе принимавших — ни одного. Также, согласно исследованию 1992 года, из 3056 женщин, получавших фолиевую кислоту, ребенок с дефектами родился только у одной, а из 3056 женщин, не получавших ее, — у девяти.