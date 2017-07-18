Bez tabu: не во всех медицинских учреждениях присутствие мужа при родах будет бесплатным

Зрительница Инесе, которая ждет ребенка, написала в рубрику жалоб (Sūdzību dēlis) латвийской передачи Bez Tabu. Она обсуждала с мужем идею о семейных родах, когда у нее появился очень важный вопрос, сообщает Skaties.lv.

"Добрый день! В поисках нужной информации в интернете, я наткнулась на интересную статью, в которой говорилось, что "семейные роды" оплачиваются из средств государственного бюджета, и это значит, что муж или другой родственник беременной женщины может присутствовать при родах бесплатно. Вот ссылка. В статье указаны медицинские учреждения, где можно получить оплаченную государством помощь в родах. А может ли медицинское учреждение потребовать плату за семейные роды или эта статья вводит в заблуждение? Кто регламентирует цены медицинских учреждений на семейные роды? С уважением, Инесе."

Вопрос Инесе о том, может ли медучреждение потребовать плату за семейные роды, передача Bez Tabu решила адресовать Национальной службе здравоохранения. Ниже мы приводим ответ, полученный журналистами:

"Роды оплачиваются из средств госбюджета, и это значит, что муж, сожитель, брат, сестра или мама роженицы за государственные средства принимать участие в родах, не доплачивая за это из своего кармана. Для получения услуги "семейных родов", необходимо, чтобы роды проходили в государственном медицинском учреждении, у которого на оказание данной услуги заключен соответствующий договор с государством. Если же услуга получается в платном порядке в медучреждениях частного типа, тогда за оказание акушерских и других медицинских услуг, пациентам необходимо будет заплатить соответственно расценкам данного учреждения", — объяснила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.

Учреждения, в которых семейные роды оплачивает государство, находятся не только в Риге, но и в Балви, Цесисе, Даугавпилсе, Добеле, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае и в других городах. В общей сложности оплаченная государством помощь при родах доступна в 19 медицинских учреждениях.