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ФОТО: Эта фотосессия пожилых молодоженов из Латвии стала сенсацией в соцсетях

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ФОТО: Эта фотосессия пожилых молодоженов из Латвии стала сенсацией в соцсетях
Foto: Улла Перкуне

Фотографии со свадебной фотосессии жениха и невесты в годах привлекли внимание тысяч пользователей в соцсетях, сообщает Delfi Izklaide. Фотограф Улла Перкуне признается, что во время съемки время от времени и у нее в глазах стояли слезы.

Свадьба состоялась 22 июля, брак был зарегистрирован в Кулдигском крае. "Свадьба была очень маленькой, только для самых близких", - заявила Перкуне порталу Skaties.lv.

"Когда я увидела, как эта пара выходила из машины, я знала - это будет очень особенный день, не только для них. Все было настолько милым, сердечным, личным. Эта пара вдохновляет и заставляет поверить. В своем роде, они воплощают цель жизни - каждому бы так хотелось, столько энергии и чувств в таком возрасте", - отметила Перкуне.

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