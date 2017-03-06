В минувшую субботу, 4 марта, в выставочном зале "Кипсала" прошла самая масштабная в Латвии распродажа одежды секонд-хенд "Andele Mandele Grand", в рамках которой ее многочисленные участники могли как продать вещи из своего гардероба, так и приобрести "новинки" для его пополнения.
Грандиозная распродажа началась уже в 11 часов утра и закончилась лишь под вечер. Настоящие "охотники за жемчугом" знают, что приходить на подобные мероприятия стоит с утра, поэтому именно в первой половине дня в этом "раю секонд-хенда" наблюдалась наибольшая активность. Как все происходило, смотрите в нашем фоторепортаже.