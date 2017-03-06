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В минувшую субботу, 4 марта, в выставочном зале "Кипсала" прошла самая масштабная в Латвии распродажа одежды секонд-хенд "Andele Mandele Grand", в рамках которой ее многочисленные участники могли как продать вещи из своего гардероба, так и приобрести "новинки" для его пополнения.