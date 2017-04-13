"Настроение спортсменов было напряженным, так как это были первые соревнования сезона. Домашние турниры всегда эмоциональны. Но атмосфера клуба очень сильно вдохновляла и мотивировала еще больше готовиться к финалу проекта, который пройдет 23 апреля в концертном зале Studio69, где соберутся более 160 спортсменов из шести стран", — рассказывает президент Латвийской Федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Кристине Ведерникова.

В рамках мероприятия прошел также первый турнир конкурса Fit Model Latvia 2017. По оценкам судей распределение мест в турнирной таблице сейчас выглядит следующим образом:

1 место — Лаура Плявниеце, 2 место — Антра Лиепа и 3 место — Кристине Кононченко.

Фотоотчет турнира смотрите в нашей галерее.