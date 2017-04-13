В спортивном комплексе Myfitness Bolero прошел кубок Риги IFBB MyFitness Rīgas kauss 2017 в категориях "фитнес-бикини, men's physique" и fit model. Уже во второй раз MyFitness Bolero принял участников мероприятия, и с каждым годом турнир обретает все большую популярность. В этот раз в соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из разных городов и спортивных клубов Латвии, а также 13 моделей из проекта Fit Model Latvija 2017, пишет DELFI Viņa.
"Настроение спортсменов было напряженным, так как это были первые соревнования сезона. Домашние турниры всегда эмоциональны. Но атмосфера клуба очень сильно вдохновляла и мотивировала еще больше готовиться к финалу проекта, который пройдет 23 апреля в концертном зале Studio69, где соберутся более 160 спортсменов из шести стран", — рассказывает президент Латвийской Федерации бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса Кристине Ведерникова.
В рамках мероприятия прошел также первый турнир конкурса Fit Model Latvia 2017. По оценкам судей распределение мест в турнирной таблице сейчас выглядит следующим образом:
1 место — Лаура Плявниеце, 2 место — Антра Лиепа и 3 место — Кристине Кононченко.
Фотоотчет турнира смотрите в нашей галерее.