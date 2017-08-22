Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг

Среди нас живут люди, которые более тонко ощущают окружающую нас природу и ее изменения. Испанка Мун Рибас — человек-киборг, способный не только почувствовать землетерясение, но и определить его мощность. Рибас выступит на фестивале iNOVUSS, который пройдет 25 и 26 августа на Луцавсале. Художница рассказала Delfi Viņa, о том каково это — жить в едином ритме с природой, и как меняется человеческое восприятие окружающего мира в 21-м веке.

Мун — испанская авангардная художница, которая уже больше 10 лет экспериментирует с собственным телом и новейшими технологиями. Так художница изучает пределы человеческого восприятия и расширяет способности ощущений, испытывая более полный спектр ощущений, чем тот, что дан человеку природой.





В отличие от своего друга и основателя Общества киборгов Нила Харбиссона, живущего с вмонтированной в череп специальной антенной, технологические усовершенствования Мун незаметны невооруженному глазу. В руку девушки вживлен небольшой магнит, который улавливает движения тектонических плит Земли, и как только на планете происходит землетрясение, сейсмическая активность передается Мун через вибрации в руке.





Движения планеты

Выступление Мун диктуют сигналы сенсора: на сцене художница танцует, играет на музыкальных инструментах, например, на барабанах. "Наша планета непрерывно движется, она постоянно вибрирует и каждый день меняет свое положение. Я решила, что стоит передать это природное движение Земли и Луны новым и доселе невиданным способом", — рассказывает Рибас журналу Quartz.





В 2007 году Мун провела первый эксперимент со своим телом и технологиями — она три месяца носила калейдоскопические очки, через которые можно было видеть только изменения цвета. А год спустя художница носила перчатки со спидометром, который определяли скорость каждого ее движения и движений окружающий людей. Позже Рибас носила серьги, которые фиксировали движения в радиусе 360 градусов.

Второй пульс

Ощущение сейсмической активности Земли и Луны — новейший проект художницы: сенсор был вживлен в руку в 2013 году. Сенсор получает информацию из специально разработанного приложения, которое собирает данные о сейсмической активности во всем мире и на Луне, и сигнализирует не только о землетрясении, но и о его мощности — чем оно сильнее, тем сильнее вибрирует сенсор.





"Когда в Непале произошло землетрясение мощностью 7,8 баллов, я проснулась от сильнейших вибраций в руке. Это было очень странно, мне казалось, что я там, вместе с теми людьми. Я была связана с теми, кто пострадал от этой катастрофы в Непале. Этот сенсор в руке словно мой второй пульс", — признается Рибас.





Фестиваль iNOVUSS организует Латвийское агентство инвестиций и развития. Проект осуществляется в рамках мероприятий программы "Развитие и занятость" (Izaugsme un nodarbinātība — лат.) Европейского регионального фонда развития.