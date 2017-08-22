LV

Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг

DELFI Woman
Оставить комментарий
Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг
Foto: Publicitātes foto

Среди нас живут люди, которые более тонко ощущают окружающую нас природу и ее изменения. Испанка Мун Рибас — человек-киборг, способный не только почувствовать землетерясение, но и определить его мощность. Рибас выступит на фестивале iNOVUSS, который пройдет 25 и 26 августа на Луцавсале. Художница рассказала Delfi Viņa, о том каково это — жить в едином ритме с природой, и как меняется человеческое восприятие окружающего мира в 21-м веке.

Мун — испанская авангардная художница, которая уже больше 10 лет экспериментирует с собственным телом и новейшими технологиями. Так художница изучает пределы человеческого восприятия и расширяет способности ощущений, испытывая более полный спектр ощущений, чем тот, что дан человеку природой.

В отличие от своего друга и основателя Общества киборгов Нила Харбиссона, живущего с вмонтированной в череп специальной антенной, технологические усовершенствования Мун незаметны невооруженному глазу. В руку девушки вживлен небольшой магнит, который улавливает движения тектонических плит Земли, и как только на планете происходит землетрясение, сейсмическая активность передается Мун через вибрации в руке.

Движения планеты

Выступление Мун диктуют сигналы сенсора: на сцене художница танцует, играет на музыкальных инструментах, например, на барабанах. "Наша планета непрерывно движется, она постоянно вибрирует и каждый день меняет свое положение. Я решила, что стоит передать это природное движение Земли и Луны новым и доселе невиданным способом", — рассказывает Рибас журналу Quartz.

В 2007 году Мун провела первый эксперимент со своим телом и технологиями — она три месяца носила калейдоскопические очки, через которые можно было видеть только изменения цвета. А год спустя художница носила перчатки со спидометром, который определяли скорость каждого ее движения и движений окружающий людей. Позже Рибас носила серьги, которые фиксировали движения в радиусе 360 градусов.

Второй пульс

Ощущение сейсмической активности Земли и Луны — новейший проект художницы: сенсор был вживлен в руку в 2013 году. Сенсор получает информацию из специально разработанного приложения, которое собирает данные о сейсмической активности во всем мире и на Луне, и сигнализирует не только о землетрясении, но и о его мощности — чем оно сильнее, тем сильнее вибрирует сенсор.

"Когда в Непале произошло землетрясение мощностью 7,8 баллов, я проснулась от сильнейших вибраций в руке. Это было очень странно, мне казалось, что я там, вместе с теми людьми. Я была связана с теми, кто пострадал от этой катастрофы в Непале. Этот сенсор в руке словно мой второй пульс", — признается Рибас.

Фестиваль iNOVUSS организует Латвийское агентство инвестиций и развития. Проект осуществляется в рамках мероприятий программы "Развитие и занятость" (Izaugsme un nodarbinātība — лат.) Европейского регионального фонда развития.

Source info

DELFI Woman

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ВИДЕО: Певица из Латвии с протезом вызвала фурор в Сети

ВИДЕО: Певица из Латвии с протезом вызвала фурор в Сети

"Страшно" красивые: 10 моделей, ставших популярными благодаря необычной внешности
ФОТО: Латвийский фотограф придумала, как показать красоту шрамов

ФОТО: Латвийский фотограф придумала, как показать красоту шрамов
Полная джинса: как сочетать несколько вещей из денима в одном образе и не выглядеть нелепо

Полная джинса: как сочетать несколько вещей из денима в одном образе и не выглядеть нелепо

Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг

Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг

Жизнь в офисе: как вывести коллег из себя и заставить их ненавидеть вас

Жизнь в офисе: как вывести коллег из себя и заставить их ненавидеть вас

Как носить джинсы с завышенной талией и не выглядеть, будто вы купили их в секонд-хенде

Как носить джинсы с завышенной талией и не выглядеть, будто вы купили их в секонд-хенде

Пять признаков, указывающих на то, что ваш вес — идеален

Пять признаков, указывающих на то, что ваш вес — идеален

подробнее
Жизнь в офисе: как вывести коллег из себя и заставить их ненавидеть вас

Жизнь в офисе: как вывести коллег из себя и заставить их ненавидеть вас

Ангелы и демоны: темные и светлые стороны каждого знака зодиака

Ангелы и демоны: темные и светлые стороны каждого знака зодиака

Пять признаков, указывающих на то, что ваш вес — идеален

Пять признаков, указывающих на то, что ваш вес — идеален

Как носить джинсы с завышенной талией и не выглядеть, будто вы купили их в секонд-хенде

Как носить джинсы с завышенной талией и не выглядеть, будто вы купили их в секонд-хенде

Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг

Гостья из будущего: на Луцавсале выступит художница-киборг

подробнее
Реклама
Бренд Marella с новой коллекцией осень-зима и сказочной рекламной кампанией

Бренд Marella с новой коллекцией осень-зима и сказочной рекламной кампанией

Только на woman
Попробуйте и влюбитесь. Известный шеф-повар о восточной кухне, "комфортной еде" и идеальном блюде для свиданий

Попробуйте и влюбитесь. Известный шеф-повар о восточной кухне, "комфортной еде" и идеальном блюде для свиданий

Люди избегают вызовов, а мне они нужны. Санита Петрушевица о спорте как о выборе, меняющем жизнь

Люди избегают вызовов, а мне они нужны. Санита Петрушевица о спорте как о выборе, меняющем жизнь

Настоящая женщина должна быть мудрой и гибкой. Правила жизни радиоведущей Натальи Олесик

Настоящая женщина должна быть мудрой и гибкой. Правила жизни радиоведущей Натальи Олесик

mirusi Vitnija Hjūstone

Наркотики, скандалы и музыка до последнего вздоха. Какой была жизнь Уитни Хьюстон вне сцены

Vida Press

Семь интересных фактов о принцессе Диане, о которых вы даже не догадывались

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Важно вырастить не спортсмена, а хорошего человека. Тренер по Кунг-фу о том, чему детей учат восточные единоборства

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм

Я была беременна и ненавидела это. Фитнес-мама Симона Гейтли о том, как сбросить 115 килограмм