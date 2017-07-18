Клуб "Синий филин" приглашает детей на серию научно-развлекательных шоу

создан в Риге в начале 2017 года. Помимо развивающих и научно—познавательных детских программ, Клуб "Zilā Pūce"/"Синий филин" проводит лекции для взрослой аудитории. Лекции в Клубе — это не старомодный академический жанр и не бенефисы российских знаменитостей, которые уже все успели рассказать в интервью задолго до приезда в Ригу. Наши лекции — это действительно новая информация из уст российских, латвийских и израильских экспертов, обладающих уникальным профессиональным опытом. Они харизматичны, остроумны, с ними всегда интересно общаться! История Латвии, научные открытия, которые изменят мир послезавтра, мировая культура и жизнь в экзотических странах — обо всем об этом можно будет узнать на лекциях. Уютный зал в центре Старой Риги, бокал вина, ароматный кофе и бесценное общение с экспертами.