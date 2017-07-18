Клуб "Синий филин" приглашает детей на серию научно-развлекательных шоу

Клуб Zilā Pūce и московская студия умных праздников "Чудные штуки" в марте этого года уже привозили в Ригу свои красочные шоу. Сегодня они вновь приглашают детей в возрасте от 6 до 11 лет и их родителей на научные интерактивные мероприятия из серии "Школа детективов", которые пройдут 21 и 22 июля в зале Krasts отеля Baltic Beach Hotel&Spa.
Стать настоящими детективами? Почему бы и нет? Дети узнают, что такое улики, как отличить кровь от любой красной жидкости, как снять собственные отпечатки пальцев и разберутся в том, как устроена водородная хлопушка. Они научатся безошибочно составлять фоторобот, проявлять невидимые чернила, разгадывать шифры и многое другое. Агате Кристи такое и не снилось!
Школа детективов ждет маленьких гостей и их родителей
21 июля в 14.00 и в 17.30, 22 июля в 14.00
Во время шоу детей ждут:
- Эксперименты, раскрывающие тайны детективной науки;
- Полезные знания в области криминалистики, химии и логики;
- Трое ведущих, которые говорят на латышском и русском языках;
- Индивидуальный подход к каждому участнику: в нашем зале всего 30 мест.
Продолжительность шоу: 1 час 40 минут
Студия умных праздников "Чудные штуки" — одно из самых успешных и креативных детских агентств Москвы. Она была создана 6 лет назад командой педагогов и актеров во главе с Татьяной Кожевниковой. Дипломированный педагог, Татьяна несколько лет работала преподавателем в школе и придумывала частные детские праздники, а затем создала "Чудные штуки". Научные программы "Чудных штук" построены на умелом сочетании ярких, нетривиальных экспериментов и рассказах о законах физики, химии и даже криминалистики. Татьяна — безусловный эксперт в области детских развлечений и развивающих методик. Лучшие программы Татьяна и ее ассистенты покажут в Baltic Beach Hotel.
Образовательный Клуб "Zilā Pūce" создан в Риге в начале 2017 года. Помимо развивающих и научно—познавательных детских программ, Клуб "Zilā Pūce"/"Синий филин" проводит лекции для взрослой аудитории. Лекции в Клубе — это не старомодный академический жанр и не бенефисы российских знаменитостей, которые уже все успели рассказать в интервью задолго до приезда в Ригу. Наши лекции — это действительно новая информация из уст российских, латвийских и израильских экспертов, обладающих уникальным профессиональным опытом. Они харизматичны, остроумны, с ними всегда интересно общаться! История Латвии, научные открытия, которые изменят мир послезавтра, мировая культура и жизнь в экзотических странах — обо всем об этом можно будет узнать на лекциях. Уютный зал в центре Старой Риги, бокал вина, ароматный кофе и бесценное общение с экспертами.
Интерактивное шоу "Школа детективов" состоится в конференц—зале Krasts отеля Baltic Beach Hotel&Spa. Jūras iela 23/25, Jūrmala.
Стоимость билета на bilesuserviss.lv — 24 евро. Стоимость билета, приобретенного в отеле Baltic Beach — 30 евро для одного ребенка и 50 евро для двух детей.