За пару недель видео с турецким поваром Нусретом Гокче разлетелось по просторам сети, что горячие пирожки (благо и сам повар горяч), превратившись в настоящий мем. Не будем спорить о том, что здесь сыграло главную роль — тщательно продуманный интернет-маркетинг или взрывная харизма повара, и просто предлагаем поближе познакомиться с личностью самого Нусрета.
Настоящий взрыв популярности эпатажный повар Нусрет Гокче пережил после того, как выложил в сеть Instagram видео, в котором он брутально готовит стейк, а затем весьма драматично посыпает его морской солью. "Фирменная посолка" Нусрета настолько понравилась пользователям соцсетей, что за поваром сразу же закрепился хэштег и прозвище #Saltbae ("Соленый красавчик").
Почти восемь миллионов просмотров за две недели, обморочные воздыхательницы по всему миру и массовая скупка путевок в Турцию оставили нас лишь с одним вопросом: кто же такой Нусрет Гокче?
Во-первых, Нусрет Гокче — самый настоящий повар, который действительно знает о мясе все. Мужчина начал работать помощником мясника, когда ему едва исполнилось четырнадцать, а сегодня он является совладельцем шести стейк-хаусов Nusr-et в Турции и один в Дубае, и в скором будущем планирует открыть новые заведения в Нью-Йорке и Лондоне.
Во-вторых, (да, мы тоже заметили, что он одновременно похож на Джона Гальяно и Диму Билана, но речь не об этом), Нусрет — отличный семьянин и отец девяти! детей.
И в-третьих, Нусрет ценит честность. Он делится не совсем лестными фактами своей биографии, не стесняясь выставлять личные недостатки на всеобщее обозрение.
"Люди видят меня неотесанным. Я — сын шахтера. Мои родители не знали грамоты, и я сам был вынужден бросить школу из-за финансовых трудностей. Когда я начал работать с мясом — оно стало моей страстью. Не зная иностранных языков, я начал общаться с людьми посредством готовки", — рассказывает мужчина.
Гокче также заявляет, что не сотрудничал ни с какими рекламщиками и пиарщиками, добавляя, что его фотографии и видео были сняты исключительно официантами, работающими в его ресторанах.
В статье использованы материалы hurriyetdailynews.com и bustle.com.