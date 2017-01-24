Во-вторых, (да, мы тоже заметили, что он одновременно похож на Джона Гальяно и Диму Билана, но речь не об этом), Нусрет — отличный семьянин и отец девяти! детей.

A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Sep 13, 2016 at 7:35am PDT

И в-третьих, Нусрет ценит честность. Он делится не совсем лестными фактами своей биографии, не стесняясь выставлять личные недостатки на всеобщее обозрение.

A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Nov 18, 2016 at 2:22pm PST

"Люди видят меня неотесанным. Я — сын шахтера. Мои родители не знали грамоты, и я сам был вынужден бросить школу из-за финансовых трудностей. Когда я начал работать с мясом — оно стало моей страстью. Не зная иностранных языков, я начал общаться с людьми посредством готовки", — рассказывает мужчина.

A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Nov 13, 2016 at 7:05am PST

Гокче также заявляет, что не сотрудничал ни с какими рекламщиками и пиарщиками, добавляя, что его фотографии и видео были сняты исключительно официантами, работающими в его ресторанах.

В статье использованы материалы hurriyetdailynews.com и bustle.com.