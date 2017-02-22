В преддверии 23 февраля марка Lancome представила брутальную коллекцию косметических средств для ухода за кожей, пишет "Лента.ру".
Линейка включает в себя очищающие и увлажняющие средства, пену для бритья, а также гель Génifique HD, сужающий поры и обеспечивающий гладкость кожи.
Каждый продукт линии для мужчин обладает освежающей текстурой и супер эффективной формулой, которая проникает в глубокие слои кожи и мгновенно придает ощущение комфорта и гладкости, что особенно важно для кожи, ежедневно подверженной стрессу: бритью, перепадам температур и агрессивным окружающим факторам.
Lancome — косметический бренд, основанный в 1935 году Арманом Петижаном. Первые пять ароматов марки во флаконах по эскизам Жоржа Делома были представлены на Всемирной выставке в Брюсселе (1935). Годом позже ассортимент бренда пополнился косметическими средствами. С 1964 года марка принадлежит компании L’Oreal.