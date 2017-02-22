Линейка включает в себя очищающие и увлажняющие средства, пену для бритья, а также гель Génifique HD, сужающий поры и обеспечивающий гладкость кожи.





A post shared by Lara Srokowski (@laralovesxo) on Aug 14, 2014 at 4:37pm PDT



Каждый продукт линии для мужчин обладает освежающей текстурой и супер эффективной формулой, которая проникает в глубокие слои кожи и мгновенно придает ощущение комфорта и гладкости, что особенно важно для кожи, ежедневно подверженной стрессу: бритью, перепадам температур и агрессивным окружающим факторам.

A post shared by Nik Ve (@nikve) on Aug 19, 2016 at 1:30am PDT