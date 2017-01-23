До 7 февраля каждый желающий сможет поддержать благотворительную акцию "Сердцем к сердцу", пожертвовав сувенир, сделанный своими руками. Позже сувениры можно будет приобрести в т/ц Spice и собранные средства будут переданы в Фонд детской больницы для лечения пациентов онкологического отделения.

Благотворительная акция "Сердцем к сердцу" проводиться уже в пятый раз. В этом году цель сборов — помочь детям, больным онкологическими заболеваниями. В акции может принять участие любой желающий, который хочет помочь оказавшимся в беде детям. Главное условие — сувенир должен быть сделан своими руками.





До 7 февраля свое изделие можно отдать в следующих местах:





Рига:





"Центр Контакт", по адресу ул. Лиенес 9. Время работы: пн.-пт. С 10:00 до 18:00. В выходные по предварительной договоренности. Контактная персона — Ксения: 28713889.





StyleBeatCityartclub, по адресу ул. Кр. Валдемара, 17. Время работы: вт.- пт. — 12.00 — 19.00, сб. — 12.00. — 18.00, вс.,пн. — выходной. Контактная персона — Наталья: 29888903.





Юрмала:





Студия "Рудага", по адресу Майори, ул.Ригас 3 (Майорская средняя школа). Время работы: суб.- 10:00 — 13:00, воскр. — 12:30-15:00. Будние дни — по договоренности. Контактная персона — Инесса: 29236910.





Пожертвованные сувениры можно будет приобрести на благотворительной распродаже с 9 по 11 февраля в торговом центре Spice, на втором этаже, возле эскалатора.