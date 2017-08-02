Печальная новость: молодой маме Агнесе Энгеле не удалось победить рак

Пришло грустное известие — боровшаяся с меланомой 31-летняя Агнесе Энгеле, которой латвийцы и все неравнодушные собирали деньги на лечение, не смогла победить болезнь, и минувшей ночью ушла из жизни, сообщает Ziedot.lv.
Муж Агнесе Роланд просит передать большое спасибо всем, кто помогал семье сохранить надежду. Выражаем глубокое соболезнование семье. Светлая память Агнесе.
Все средства, собранные для ушедшей из жизни женщины, будут перенаправлены в помощь другим людям, борющимся с подобными заболеваниями.
Те, кто внес пожертование для Агнесе, но не желает, чтобы эти средства были перенаправлены на лечение других людей, может вернуть их, в течении месяца подав заявку в электронном виде по адресу: ziedot@ziedot.lv.
Историю Агнесе и ее мужа можно прочитать здесь.