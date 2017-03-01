Спустя два месяца после рождения сына исполнительница полна решимости сбросить 14 лишних кило, пишет MyJane.ru.
Сообщается, что Пинк уже вернулась к занятиям в спортзале. Занятия проводит ее личный тренер. По словам артистки, за это время ей уже удалось сбросить 2,5 кило.
Помимо спортзала Пинк занимается горнолыжным спортом. Уверены, это ей тоже поможет в борьбе с набранными килограммами.
Напомним, певица и ее муж Кэри Харт стали родителями во второй раз. Пара поженилась в 2006 году, а спустя пять лет в семье Пинк произошло пополнение — у певицы родилась дочь.