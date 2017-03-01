Сообщается, что Пинк уже вернулась к занятиям в спортзале. Занятия проводит ее личный тренер. По словам артистки, за это время ей уже удалось сбросить 2,5 кило.





A post shared by P!NK (@pink) on Feb 22, 2017 at 10:31am PST



Помимо спортзала Пинк занимается горнолыжным спортом. Уверены, это ей тоже поможет в борьбе с набранными килограммами.

A post shared by P!NK (@pink) on Feb 15, 2017 at 1:18pm PST