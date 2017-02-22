Хотя многим ролик показался качественным и красивым, нашлись зрители, которые "отругали" авторов за неграмотное использование рекламного бюджета. "Не понравился ролик. Задумка отличная, операторская и режиссерская работа не понравилась", — делится своим мнением на страничке Nike Women пользователь Елена Смолина.

Кроме того, ряд пользователей Facebook смутила сама идея видео — по мнению этой категории комментаторов, ролик рассказывает не о многогранности женщины, а о том, что женщину "переделывают под мужчину".

Многих комментаторов ролик возмутил потому, что, по их мнению, женщина "должна быть слабой". "Лучше все-таки, чтобы из цветочков и бантиков девочки были сделаны. Тут уже не девочки, а мальчики с вторичными женскими половыми получаются", — написала, например, пользователь Оксана Голдина в комментариях к видео на страничке Nike Women.

Впрочем, большая часть отзывов на ролик все же оказалась положительной.

"Спасибо за прекрасный ролик! До мурашек до самых. Все так, именно так. Мы сделаны из того, что мы делаем. Хотим — из зефира, хотим — из

достижений и синяков. И только нам решать, из чего мы сделаны", — пишет на странице Nike Women на Facebook пользователь Elena Modina.

Отметим, что в ролике, который вызвал столь бурную дискуссию в Сети, показана маленькая девочка, которая со сцены поет известную песенку "Из чего же сделаны наши девчонки?", но по ходу выступления она меняет текст и вместо "цветочков и звоночков" вставляет более правдоподобные слова, такие как "стремление", "мастерство", "достижение", "независимость" и "свобода".

Участие в съемках видео приняли восемь известных российских девушек: фигуристка Аделина Сотникова, боец MMA Анастасия Янькова, скейтбордистка Катя Шенгелия, балерина Ольга Кураева, легкоатлетка Кристина Сивкова, футболистка Ксения Лазарева, тренер Nike+ Training Club Анастасия Котельникова и актриса Ирина Горбачева.