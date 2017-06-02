"Я действительно верю, если у вас есть женский рассказ, у вас также будут более настоящие женские персонажи", — сказала Честейн.





"Я впервые просмотрела 20 фильмов за 10 дней, и мне нравятся эти фильмы. И одна вещь, которую я действительно поняла из этого опыта, — это то, как мир видит женщин через женских персонажей, которые я увидела. И это было очень тревожно, честно говоря", — добавила член жюри.





Актриса призналась, что среди фильмов были некоторые исключения, но преимущественно она была удивлена представлением женских персонажей на экране.





"Надеюсь, что когда мы включим больше женщин-рассказчиков, у нас будет больше женщин, которых я узнаю в своей повседневной жизни, — которые активны, занимаются своей деятельностью, а не просто реагируют на мужчин, окружающих их. У них своя точка зрения", — сказала Честейн.





Мнение Честейн поддержали и коллеги. Режиссер фильма Тони Эрдманн Марен Аде отметила, что жюри "не давало награды женщинам только потому, что они женщины", и призвала показывать не только больше женщин-режиссеров, но и более соответствующий материал. "Нам не хватает многих историй, которые они могут рассказать, не только женских персонажей, но их взглядах на мужчин", — сказала она. Say that, @jes_chastain. pic.twitter.com/H7QHnEE5JA — Ava DuVernay (@ava) May 29, 2017

