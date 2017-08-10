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Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего

DELFI Woman
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Foto: PantherMedia/Scanpix

Несмотря на то, что мир велик и разнообразен, на сегодняшний день не так уж много стран обеспечивают равноправие полов во всех аспектах. Вместе с Woman’s Day мы составили топ-9 стран с лучшими условиями жизни для женщин (спойлер: в этом списке нет США).

Швеция

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Shutterstock

Страна-рекордсмен по правам женщин: в Швеции практикуется один их самых высокооплачиваемых в мире отпусков по уходу за ребенком для обоих родителей — они получают 480 дней оплачиваемого отпуска на двоих, женщинам полностью или частично оплачивают медицинский уход в период беременности. К тому же в детских садах детишек приучают к равенству полов с малых лет, а половина политиков страны — женщины.

Дания

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Shutterstock

По сравнению с другими странами, в Дании разница между мужчинами и женщина очень маленькая в таких аспектах как заработок, возможности обучения, экономика, здравоохранение и политика. В Дании предлагаются детские сады в соответствии с уровнем доходов. Также датчане пользуются самой гибкой в ЕС системой отпусков по уходу за ребенком.

Норвегия

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Shutterstock

Женщины в Норвегии могут взять 35 недель полностью оплачиваемого декретного отпуска или 45 недель, оплачиваемых на 80%. Норвегию считают одной из самых прогрессивных стран в мире в вопросе равноправия полов.

Нидерланды

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Jim G / cc

Родившим мамочкам предоставляется медсестра, работа которой полностью или частично оплачивается страховкой. Страна тюльпанов, кстати, считается одной из самых успешных стран в плане уменьшения разницы возможностей между полами.

Канада

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Vida Press

Канада сделала защиту прав женщин неотъемлемой частью своей внутренней и внешней политики, однако стоит отметить, что не во всем канадские женщины равны друг другу. Например, среди женщин-аборигенов уровень убийств гораздо выше, чем среди других жительниц Канады.

Финляндия

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Shutterstock

Финляндия стала первой страной, где женщины получили право голоса, и было легализовано общее избирательное право. В этой стране был учрежден Международный приз за равноправие полов, а в этом году все девятиклассники получили бесплатную переведенную копию книги Чимаманды Адичи We Should All Be Feminists ("Мы все должны быть феминистами" — прим. ред.).

Швейцария

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Vida Press

В 2017 году Швейцарию признали лучшей страной для жизни. Швейцария позиционирует себя как исключительно уважающей права женщин и поддерживающей личностное многообразие, хотя на федеральном уровне женщины получили право голоса лишь в 1971 году, и поэтому Швейцария вошла в список стран, сделавших этот шаг позже всех остальных.

Австрия

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Shutterstock

Благодаря демократичному обществу и высоким заработкам, Австрия известна своими высочайшими стандартами качества жизни в мире вне зависимости от пола. В этой стране предпринимательство, социальная ответственность и культурное наследие находятся на очень высоком уровне.

Новая Зеландия

Топ-9 стран, в которых женщинам живется лучше всего
Foto: Jākobs Laukaitis

Новая Зеландия — безопасная и мирная страна для обоих полов и всегда была лидером в области сохранения мира и всеобщей безопасности. Начиная с 1984 года Новая Зеландия наложила полный запрет на любое присутствие ядерного оружия и использование ядерной энергии на своей территории

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DELFI Woman

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