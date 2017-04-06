В Риге пройдет первая в Балтии выставка LEGO®

С 8 апреля по 2 мая Т/Ц Spice превратится в настоящее королевство столь любимых нашими детьми кубиков LEGO. В рамках первой в Балтии масштабной выставки можно будет увидеть невероятные гигантские фигуры знаменитостей, сделанные исключительно из LEGO, а также музыкальные номера и наблюдать настоящую магию превращений.

Уже в эту субботу, 8 апреля, в 13:00, в помещениях Т/Ц Spice будет открыта крупнейшая в Балтии выставка, посвященная LEGO.





В Т/Ц Spice и Т/Ц Spice Home посетителей будут ждать 28 уникальных 3D фигур: стражи замка, принцессы и благородные рыцари, семья медведей, зайцы, лягушки и другие звери. Самые большие из фигур превышают человеческий рост и весят около 300 кг.



Foto: Publiciātes foto



Не только маленьких, но и взрослых гостей выставки наверняка заинтересует эксклюзивная коллекция бельгийца Дирка Денойла, являющегося одним из немногих сертифицированных профессионалов LEGO во всем мире.







В коллекции будут представлены гигантские фигуры знаменитостей, среди которых можно будет узнать и Джорджа Клуни, и Сандру Буллок, и Элтона Джона с Майклом Джексоном, и Джо Кокера, а также других, не менее известных личностей.





Foto: Publiciātes foto





Одна из самых огромных фигур, которую можно будет увидеть на выставке, состоит из более, чем 50 000 кубиков LEGO. Известно, что на создание такого гиганта уходит в среднем около 320 часов.



"Мир LEGO открывает невероятное множество возможностей. Из LEGO можно сделать все, что ты можешь представить. Умение материализовать свои фантазии в детстве находит продолжение в уверенности в своих силах, когда человек живет уже взрослой жизнью. Грандиозная выставка позволяет полностью познать фундаментальную природу LEGO и ее влияние на нас. Когда ты подходишь к скульптуре столь внушительного размера поближе, то ясно осознаешь, что все начиналось с одного маленького кубика", — делится своим мнением директор торгового центра Ивета Лаце.









С 14 по 16 апреля семьи с детьми также смогут посетить бесплатные творческие мастерские LEGO. Они будут проходить на втором этаже Т/Ц Spice, рядом с книжным магазином Jānis Roze.