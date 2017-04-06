В Риге пройдет первая в Балтии выставка LEGO®

С 8 апреля по 2 мая Т/Ц Spice превратится в настоящее королевство столь любимых нашими детьми кубиков LEGO. В рамках первой в Балтии масштабной выставки можно будет увидеть невероятные гигантские фигуры знаменитостей, сделанные исключительно из LEGO, а также музыкальные номера и наблюдать настоящую магию превращений.
Уже в эту субботу, 8 апреля, в 13:00, в помещениях Т/Ц Spice будет открыта крупнейшая в Балтии выставка, посвященная LEGO.
В Т/Ц Spice и Т/Ц Spice Home посетителей будут ждать 28 уникальных 3D фигур: стражи замка, принцессы и благородные рыцари, семья медведей, зайцы, лягушки и другие звери. Самые большие из фигур превышают человеческий рост и весят около 300 кг.
Не только маленьких, но и взрослых гостей выставки наверняка заинтересует эксклюзивная коллекция бельгийца Дирка Денойла, являющегося одним из немногих сертифицированных профессионалов LEGO во всем мире.
В коллекции будут представлены гигантские фигуры знаменитостей, среди которых можно будет узнать и Джорджа Клуни, и Сандру Буллок, и Элтона Джона с Майклом Джексоном, и Джо Кокера, а также других, не менее известных личностей.
Одна из самых огромных фигур, которую можно будет увидеть на выставке, состоит из более, чем 50 000 кубиков LEGO. Известно, что на создание такого гиганта уходит в среднем около 320 часов.
"Мир LEGO открывает невероятное множество возможностей. Из LEGO можно сделать все, что ты можешь представить. Умение материализовать свои фантазии в детстве находит продолжение в уверенности в своих силах, когда человек живет уже взрослой жизнью. Грандиозная выставка позволяет полностью познать фундаментальную природу LEGO и ее влияние на нас. Когда ты подходишь к скульптуре столь внушительного размера поближе, то ясно осознаешь, что все начиналось с одного маленького кубика", — делится своим мнением директор торгового центра Ивета Лаце.
С 14 по 16 апреля семьи с детьми также смогут посетить бесплатные творческие мастерские LEGO. Они будут проходить на втором этаже Т/Ц Spice, рядом с книжным магазином Jānis Roze.