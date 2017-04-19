В субботу, 22 апреля в Риге пройдет пятая гаражная распродажа гардеробов рижских модниц. По традиции распродажа объединит под одной крышей стильных и харизматичных, где одна часть модниц получит возможность освободить свой шкаф от чрезмерного количества одежды, другая же освежит свой гардероб за умеренную цену.

На распродажу были собраны все лучшие наряды модниц: одежда, обувь, аксессуары, новые и пару раз выгулянные вещи, которые не успели утратить своей актуальности со скидками до 90%!





Стоит отметить, что гостей ждет не только женская, но и мужская, а также детская одежда, в том числе от марки Mimimi.





На этот раз запланирован не просто модный шоппинг предметов одежды: концептуальный салон мебели и деталей интерьера MEGALUKS, где и будет проходить распродажа, подготовил для покупателей более 500 предложений: мебель, светильники, зеркала — скидка от начальной цены до 80%!





10% с каждой покупки гаражной распродажи и 100% от продажи обуви за символическую сумму марки TАMARIS пойдут на благотворительность.



