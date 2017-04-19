В субботу, 22 апреля в Риге пройдет пятая гаражная распродажа гардеробов рижских модниц. По традиции распродажа объединит под одной крышей стильных и харизматичных, где одна часть модниц получит возможность освободить свой шкаф от чрезмерного количества одежды, другая же освежит свой гардероб за умеренную цену.
На распродажу были собраны все лучшие наряды модниц: одежда, обувь, аксессуары, новые и пару раз выгулянные вещи, которые не успели утратить своей актуальности со скидками до 90%!
Стоит отметить, что гостей ждет не только женская, но и мужская, а также детская одежда, в том числе от марки Mimimi.
На этот раз запланирован не просто модный шоппинг предметов одежды: концептуальный салон мебели и деталей интерьера MEGALUKS, где и будет проходить распродажа, подготовил для покупателей более 500 предложений: мебель, светильники, зеркала — скидка от начальной цены до 80%!
10% с каждой покупки гаражной распродажи и 100% от продажи обуви за символическую сумму марки TАMARIS пойдут на благотворительность.
Каждый раз участницы распродажи за 5-6 часов собирают 2000-2500 EUR на доброе дело: будь то помощь детскому дому или нуждающимся семьям. В этот раз участницы решили поддержать паралимпийцев, в частности команду по "волейболу сидя".
"Сборная Латвии по волейболу сидя этой осенью будет участвовать на Чемпионате Европы. Государство деньги выделяет, но стоит ли рассказывать, что их недостаточно? Эти ребята — люди с ограниченными способностями, но они настоящие спортсмены-энтузиасты, сила духа которых поражает, воодушевляет, заставляет гордиться такими спортсменами! Впереди команду ждет ряд подготовительных проверочных турниров, расходы на которые они должны оплатить сами. Мы хотим им помочь. И мы можем! Без контрольных проверочных матчей, без формы — эти спортсмены придут к Чемпионату обезоруженными. Давайте соберем деньги, давайте действовать!", — говорят организаторы гаражной распродажи.
Участницы проекта: Алмаза Пирха, Марина Дорошенко, Юлина Лопатина, Ольга Асмыкович, Анастасия Дзех, Виктория Гондельман, Ольга Павлова, Света Сидякина, Алена Кошель, Екатерина Жукова, Рената Данилина.
Friends' best Sale ever или BSE & MEGALUKS & Polhem PR Latvia пройдет 22 апреля с 11.00 до 16.00 по адресу Рига, ул. Бривибас 137.