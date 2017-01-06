Первая половина года Красного петуха, который начинается 28 января в 02:08, будет благоприятна для воздушных (Близнецы, Весы и Водолей) и огненных знаков (Лев, Стрелец, Овен) Зодиака. Во второй половине года, начиная с сентября, удача будет на стороне водных знаков (Рак, Скорпион, Рыбы). Впрочем, это довольно хорошее время и для земных знаков (Козерог, Телец, Дева). По китайскому гороскопу этот год покровительствует Змее, Быку и Петуху, пишет в своем ежегодном большом гороскопе астролог Игорь Манг на страницах Maaleht.
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