Зато материальные аспекты отношений не оставят нас равнодушными, и ради своего комфортного безбедного существования мы повысим требования к представителям противоположного пола. Те, кто пока свободен, станут обращать внимание только на перспективных в карьерном и финансовом плане индивидуумов, не желая тратить свое драгоценное время на середнячков и неудачников.



Ну а те, кто уже состоит в браке или в любовной связи, начнут требовать от своих вторых половинок более активной, а главное, продуктивной профессиональной деятельности. Так, например, мужья могут отправить на работу жен-домохозяек, а женщины подтолкнут партнеров к увеличению доходов или заставят их просить начальство о повышении в должности.





Да и то пространство, в котором партнеры проводят больше всего совместного времени, подвергнется переделкам и усовершенствованию. Те, кто обожает посиделки в гостиной, переоборудуют помещение с учетом каких-то недавно появившихся интересов, хобби, предпочтений, а те, для кого на первом месте стоит сексуальное взаимодействие, вплотную займутся спальнями — поменяют кровать, установят зеркала, что-то изменят в освещении и в текстильном оформлении.





Кроме того, в третьей декаде месяца возрастет количество случайных связей. Это будет связано с попыткой самоутвердиться через секс и с желанием получить от жизни все, что она может дать. Многие отправятся в поездки именно ради курортных романов и дорожных эротических приключений, а кто-то разово подпустит к себе поклонников, которых до этого держал на расстоянии.





В начале мая многие из тех, кто пока свободен, обзаведутся новыми знакомыми противоположного пола, из которых будут выбирать подходящую пару, а те, кто уже "занят", станут через любовные отношения реализовывать какие-то свои амбиции. В середине месяца важную роль в личной жизни сыграет финансовый фактор. В конце мая мы постараемся сделать взаимоотношения с реальными и потенциальными партнерами более разнообразными, будем инициировать всевозможные развлечения.





Хочется напомнить, что "чистыми" знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.