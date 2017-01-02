При этом ожидается снижение сексуальной активности, но, как ни парадоксально, это не сильно отразится на взаимоотношениях. Секс просто временно отойдет на второй план, духовная близость станет гораздо значимее телесной, а переплетать руки и держать друг друга в теплых объятиях будет важнее, чем предаваться безудержной страсти. А еще многие партнеры продемонстрируют внезапную застенчивость, даже если состоят в отношениях уже очень давно.

К тому же существенно уменьшится количество измен, случайных сексуальных контактов, раскованного и рискованного флирта. Верность партнерам будет необходима прежде всего для того, чтобы не потерять самоуважение, ну и, естественно, для того, чтобы не ранить любимого человека. Хотя проявления ревности все равно никуда не денутся, так как любое подозрение в неверности будет восприниматься весьма болезненно и выплескиваться тихими истериками.

Кроме того, многим из тех, кто пока свободен, предстоит вернуться к бывшим возлюбленным, переосмыслив неудавшиеся когда-то отношения, сделав соответствующие выводы и научившись дорожить тем, что ранее не умели ценить. И, скорее всего, вторая попытка окажется гораздо удачнее первой, а вновь соединившиеся партнеры благодаря сделанной переоценке ценностей станут более зрелыми и мудрыми.

В начале января нам предстоит пересмотреть свое отношение к недостаткам реальных и потенциальных партнеров, найти оправдание многим негативным качествам или просто смириться с ними. В середине месяца нам захочется чаще устраивать романтические свидания в тех местах, которые наполнены какими-то светлыми воспоминаниями. В конце января будет очень важно осознавать, что человек, который дорог, не просто возлюбленный, но еще и верный друг.

Хочется напомнить, что "чистыми" знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Что ждет в любви знаков Зодиака в январе 2017 года? Более подробно читайте ниже: