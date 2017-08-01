Лунный календарь красоты и ухода за собой на август 2017

Увы, в этом году Август не сможет похвастаться большим количеством дней, в которые править будет патронесса красоты Венера. В этом месяце не стоит ожидать слишком многого от косметических процедур, а сложные пластические операции лучше отложить на сентябрь. Подробный лунный календарь красоты и ухода за собой представляет Delfi Viņa.

В августе Венера будет "гостить" в созвездии Рака, поэтому в этом месяце наибольшее значение в уходе за собой будет иметь не размах процедур, а их практичность. Меркурий в Деве означает, что особое внимание необходимо будет уделить аспекту здоровья — для этих целей не обязательно отправляться в дорогие салоны, и вполне можно вдохновиться народной мудростью и сделать домашние маски или скраб — их эффект будет ничуть не хуже салонных.

Влияние на красоту будет также несомненно иметь и затмения (особенно - лунное) - вам может захотеться кардинальных перемен в образе - к примеру, попробовать стрижку "под мальчика" или покрасить волосы в синий или красный, сделать татуировку. Сразу скажу — такие желания лучше "переждать".

О ретроградном Меркурии — если для основания фирм и подписания договоров это время точно не подойдет, то в салон вы можете отправляться без страха и сомнений. Только учтите, что даты записи после 12 числа могут внезапно поменяться - такой уж капризный Меркурий.

Прически и нежелательные волоски

7, 21 и 22 августа — только, чтобы снять негатив и совершить "эмоциональную разгрузку". В свою очередь, 20, 23 и 24 августа — лучшие дни для посещения парикмахера.

Не стоит стричься в период с 9 по 10 августа, и с 17 по 19 августа.

Для эпиляции идеально подойдет 4, 5 и 6 августа (до обеда), а также период с 12 по 15 августа (до обеда) и 31 августа.

Не стоит избавляться от нежелательного волосяного покрова вечером 19 августа и вплоть до 23 августа.

Маникюр

Рекомендуется посетить мастера по маникюру 4, 5 или 6 августа до обеда или 31 числа.

А вот делать маникюр с 15 по 17 августа нежелательно.

Педикюр

Лучшие дни для заботы о ножках — с 22 по 24 августа.

Косметолог и массажист

Процедуры для лица лучше всего проходить 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21 и 23 августа.Как обычно — питание и приведение кожи в тонус при растущей луне, а при убывающей луне — чистка. И помните, что с 23:00 до полуночи метаболизм кожи ухудшается — все ритуалы стоит проводить раньше!

Массаж лушче всего планировать на 1, 2, 3, 24, 25, 29 или 30 число.

Загар

Для здорового загара выберите время 11, 12 или 13 августа до обеда, также загорать можно 20 и 21 числа.

Баня

Лучшими банными днями в августе будут 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 23, 25, 26, 30 и 31 число, но самыми успешными днями для банных процедур будут 1 и 2 августа.

Самодельные косметические средства

Лучше всего собирать травы и сразу же сушить их и использовать для домашней косметики в следующие дни: 4, 5, 6, с 10 по 17 и с 23 по 28 августа.

И помните, что красивым может быть лишь здоровый человек, поэтому в дни затмения и за два дня до и после них лучше не перенапрягать сердце и другие важные органы!