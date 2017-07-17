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Оракул: положение Марса поможет узнать, какие мужчины вам подходят

DELFI Woman
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Оракул: положение Марса поможет узнать, какие мужчины вам подходят
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По мнению астрологов, гороскоп женщины может рассказать о ней действительно многое — и то, какой тип мужчин ее привлекает, в том числе. В свою очередь, Марс — планета, которая знаменует собой человека, на которого в данный момент настроено ваше подсознание. А то, каким в соответствии с гороскопом, будет ваш избранник "в Марсе", рассказывает Delfi Orākuls.

Марс также может рассказать, какие методы вы используете для достижения своих желаний и как поддерживаете либидо.

В "женской карте" Марс символизирует:

  • Хранящийся в подсознании образ идеального мужчины;
  • Тип страстности (как своей, так и партнера);
  • Представления о сексуальности;
  • Характер энергии, вызывающей сексуальное желание.
Таким образом, положение Марса в женской космограмме показывает, на какой тип мужской энергетики она настроена. Понимание своего глубинного эротического представления проливает свет на многие жизненные противоречия. Если партнер будет выбран только умом, без участия подсознания, в таком союзе не будет полной гармонии, энергетического и сексуального взаимопонимания, удовлетворения.

Марс в каждом конкретном знаке зодиака рассказывает о следующих проявлениях мужчины:

  • О его степени переходить к действиям;
  • О методах достижения целей;
  • О силе физической энергии;
  • О силе страсти и сексуальной притягательности;
  • О типе сексуального самовыражения.
В зависимости от положения Марса в вашей карте (узнайте его бесплатно на данном ресурсе) можно сказать, насколько настойчивым, решительным и даже агрессивным должен быть ваш избранник. А может он должен быть миролюбивым и дипломатичным. Анализ позиции Марса дает ключ к пониманию стратегии поведения рядом с идеальным мужчиной. Но для полной картины необходимо будет также изучить положение Солнца, Луны и Венеры.

Марс в Овне дает стихийную волю. Обладательниц такого расклада привлечет мужчина, который всегда готов к приключениям и риску, и является крайне независимой личностью. Это поистине трудолюбивый, страстный, уверенный в себе человек, который может покорить вершины мира бизнеса, достичь огромных успехов в спорте или армейской службе.

Марс в Тельце астрологам рассказывает о способности женщины годами ждать подходящую вторую половинку. А ее подсознание уже нарисовало идеального мужчину — это финансово обеспеченный и чувственный мужчина, респектабельный, ценящий приватность. Он будет красиво ухаживать и всячески одаривать любимую женщину.

Женщинам с Марсом в Близнецах нужен любознательный человек, открытый всему новому и способный развлечь свою даму. Он — душа любой компании. Очень хорошо, если этот мужчина будет не только остроумным, но и будет хранить в себе какую-то тайну.

Марс в гостях у эмоционального Рака говорит о нежной, романтической натуре. Таким женщинам нужен мужчина-рыцарь, всегда готовый утешить, помочь и поговорить "по душам". Такую женщину тянет к мужчинам мягким, которым чужда всякого рода агрессия — они сами будут рады предоставить любимой женщине право руководить "кораблем семейной жизни".

Находясь в знаке Льва, Марс особенно реагирует на ярких мужчин, часто появляющихся в свете софитов. Такой мужчина должен уметь произвести впечатление, хорошо одеваться, иметь натуру страстную и щедрую на широкие жесты. Ради такого мужчины женщина Лев даже готова будет играть на вторых ролях, позволя ему занять место на пьедестале, но ее избранник ни в коем случае не должен при этом задевать ее самолюбие.

Марс в Деве говорит том, что женщине нужен консервативный, дисциплинированный, чистоплотный и порядочный человек. Такого мужчину нельзя назвать особенно страстным, зато он всегда придет на помощь в практических вопросах. Это довольно застенчивый человек, который выделяется с помощью интеллекта, внимательности и находчивости.

Обладательницам Марса в Весах необходим мужчина, с которым часто можно будет обсуждать вопросы отношений. Таким женщинам нравится интеллектуальные, воспитанные мужчины с хорошо поставленной речью. Их идеальный тип — эстет. Внешность также имеет значение. Их привлекает образ артистичного мужчины, который в отношениях будет поддерживать равноправие.

Марс в Скорпионе заставляет женщин стремиться к самоуверенным, эмоциональным и энергичным мучжинам. Речь идет о страстном, доминирующем и публично проявляющем свои чувства типаже. Он — любитель острых ощущений в жизни и в отношениях. Правда, стоит отметить, что такие мужчины обычно отличаются от других и своей ревнивой натурой.

Марс в Стрельце на карте женщины обычно говорит о том, что обладательнице такого расклада нужен мужчина, который поможет ей совершенствоваться. Таких женщин притягивают мужчины высокоморальные, имеющие свои принципы, жизненную философию. Им нравятся оптимистичные, энергичные представители сильного пола со спортивным телосложением и наполеоновскими планами на будущее.

Марс в Козероге стимулирует женщину обратить внимание прагматичных и авторитетных мужчин. Такие женщины любят серьезных, амбициозных, успешных мужчин, умеющих сдерживать свои чувства. Да, статус в обществе и влиятельность может привлекать многих, однако холодность и рассчетливость мужчины во всем может оказаться признаком того, что и в постели он будет айсбергом.

Марс в Водолее говорит о женщине, для которой важно, чтобы избранник уважал ее стремление к оригинальности и свободе. Она ищет того, кто открыт на эксперименты - будь то сексуальные опыты или свободные отношения. Ей нужен такой же бунтарь, эксцентрик. Такие женщины стремятся к веселым, харизматичным и умным мужчинам.

Марс в Рыбах описывает чувственную натуру, романтика и идеалиста. Таким женщинам нужен мужчина творческой профессии, личность необычная - "не от мира сего". Женщинам с такой картой нравятся интроверты, меланхолики, но в то же время способные на жертву во имя благородной цели, и в то же время их тянет к сильным личностям, способным бороться за свою любовь. Парадоксально…

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DELFI Woman

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