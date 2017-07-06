Почему нельзя показывать на себе чужую болезнь?

Случалось ли вам посреди рассказа о чужих болезнях прерывать рассказчика фразой "Не показывай на себе", если он жестом на себе указывает, где именно у кого-то болит? Зачастую мы говорим это автоматически, даже не задаваясь вопросом "Почему нельзя?". На этот вопрос Delfi Orākuls отвечают опытные латвийские целители и знахари.

Целитель и банщик Вилнис Лейниекс считает, что многие латышские поверья небезосновательны и даже стоят того, чтобы их изучить. Вилнис не задавался вопросом, откуда пошло поверье не показывать на себе чужую болезнь, и признается, что это действие не ощущал ни он, ни люди из его окружения. "Возможно, дело в эмпатии — способности человека сопереживать. Уровень эмпатии у всех разный, поэтому некоторые люди могут спроецировать на себя и почувствовать чужую боль, а некоторые ничего не ощутят. Если мысль о боли или проблемах получает подпитку, то в результате может образоваться сгусток энергии в виде той же боли или воспаления, а страх заболевания усугубляет ситуацию. Нужно уметь отличать свои ощущения от чужих и быть уверенным в своих действиях. Тогда все будет в порядке", — поясняет Лейниекс.

Организм очень внимателен к тому, что мы говорим и о чем думаем, ведь все мы волшебники.

Вселенная старается исполнить наши слова

Об этом старинном выражении учитель здоровья Юрис Брантс придерживается своего мнения: "Начнем с библейской фразы — каждому по вере его. Мнение, что нельзя показывать на своем теле, если у кого-то что-то болит, бытует не только среди простых людей, но и среди опытных врачевателей. Это объясняют тем, что так человек может перенять на себя чужой недуг".

Важен не только жест, но и выбор слов. Например, указывая на себя рукой, можно сказать «Здесь нужно больше здоровья. Это место надо наполнить энергией». Учитель здоровья Юрис Брантс

Юрис продолжает: "Посмотрим на человека с его энергетической точки зрения. Рука человека направляет его энергию. Когда мы говорим, что у кого-то где-то что-то болит, и указываем туда рукой, то Вселенная стремится это воплотить. В этом смысле мы буквально наносим себе вред. Но в то же время важен не только жест, но и выбор слов.

Например, указывая на себя рукой, можно сказать "Здесь нужно больше здоровья. Это место надо наполнить энергией". Осознанность и жесты тела — принцип скорейшего воздействия".

По словам Брантса, нужно осознать, зачем мы обсуждаем или говорим о ком-то? Если это происходит на уровне сплетен, то лучше помолчать. Никому и никогда не говори и не показывай то, с чем бы ты сам не хотел столкнуться.

Азы биоэнергетики

Знахарь Волдис Пранцанс соглашается, что своими мыслями мы активируем то, о чем говорим: "Если я скажу, что печень больна, укажу на человека или на себя, то там, куда я указал, начнется разрушительный процесс. Все зависит от содержания. В целительстве все происходит именно по этому принципу — мы концентрируемся, например, на той же печени и мыслями и словами привлекаем к ней тепло, любовь, согласие и порядок. Все улаживается, очищается, выздоравливает. Организм очень внимателен к тому, что мы говорим и о чем думаем, ведь все мы волшебники".

Маг и карточный ясновидец Сандис Сиклис на этот счет очень категоричен: "Ни в коем случае нельзя показывать на себе больное место другого человека — это основы основ, которые знает каждый эзотерик. Почему? Потому что так работает энергетика. Проводя диагностику, обе стороны одинаково незащищены, а неумелый или некомпетентный биоэнергетик может очень легко перенести чужую болезнь на себя".

"Для наглядного сравнения представьте у себя в руках пистолет и этот пистолет вы наводите на себя и стреляете. Кстати, в черной магии есть ритуалы, когда такими методами можно перенести болезнь на другое живое существо или предмет", — говорит Сиклис.

Во всем виноват страх

В свою очередь целитель Алдис Кевиньш подчеркивает, что все зависит от нашей веры: "Если в то мгновение, когда указывали на больное место, вы хоть немного испугались или засомневались, что с вами такое не произойдет, то можете быть уверены — точно произойдет".

"Есть люди, которые проживают чужую проблему внутри себя — это называется "надеть чужую рубашку" или "делить с кем-то карму". Указав на себя, человек надевает рубашку горя, неудач и болезней. То же самое происходит и с теми, кто надевает одежду тяжелобольных или самоубийц, или спит в их кроватях. Если человек не знает об этом, то ничего не происходит, но если он в курсе произошедшего, то последствий не миновать. Все зависит от нашей веры. Даже если человек вслух говорит, что ни во что не верит, на самом деле в глубине души может немного испугаться", — заключает Кевиньш.