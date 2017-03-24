Лучше всего делать так, чтобы негативные мысли не уходили из вашей головы, а не появлялись там. Для этого вам необходимо научиться привлекать позитивные мысли, чтобы для негатива просто не оставалось места в вашей жизни.

Почему негатив опасен

Плохое настроение, депрессии, переживания и расстройства плохи не только тем, что они сами по себе негативны. Они сильно понижают энергетику человека, разрушая его биополе. Когда биополе ослабевает, ухудшается связь человека с центром изобилия Вселенной, задачей которого является снабжение людей удачей. Именно поэтому, когда вам грустно или вы нервничаете, всё словно валится из рук, ничего не получается и во всех сферах жизни вас преследуют проблемы.

Техника первая: физические упражнения. Недаром говорят, что спортсмены и люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом, просто не могут замыкаться в себе и грустить без причин, поскольку на это у них просто нет времени. Займитесь спортом, если вы чувствуете, что вам плохо. Это может быть все, чего пожелает ваша душа — катание на велосипеде, плавание, спортзал, бег, боевые единоборства. Последние закаляют душу, а не только тело. Так что не стоит недооценивать философию война, которая основана на победе над самими собой.

Техника вторая: найдите себе хобби. Это должно быть не просто что-то увлекательное. Вы должны погрузиться в это с головой. Компьютерные игры, кстати, сюда не включены. Причина состоит в трудности симбиоза реальной жизни и виртуальной. Они помогут вам расслабиться, но не выгнать негатив. Реально интересное хобби способно не просто прогнать отрицательные эмоции, но и заместить их позитивом.





Техника третья: медитации. В этом вам помогут буддийские медитации или медитации по Знаку Зодиака. Суть этого метода заключается в том, что вы должны увидеть позитив в своем сознании во время погружения в него. Вам нужно представить то, как негатив покидает ваше тело. Для этого вы можете научиться расслабляться и экспериментировать с мыслями и образами.





Техника четвертая: аффирмации. Аффирмации выгоняют негатив, очищая ваше сознание от мыслей, которые приводят к негативным потокам. Это фразы, которые вы должны повторять каждый день несколько раз, чтобы запрограммировать себя на позитив. Аффирмации могут быть узконаправленными, а могут работать со всем вашим мировоззрением сразу. Говорите себе почаще, что вы счастливы, любимы и красивы.