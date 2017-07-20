Рассказывают звезды: типичный Лев и что от него ожидать

У каждого знака есть свои плюсы и минусы, а уж у Львов и подобно. Представители этого зодиакального знака могут и о чаровать вас своей "пушистой гривой", и показать вам "хищный оскал". Orākuls.lv предлагает познакомиться этим знаком поближе.

Льва или Львицу нельзя не заметить — когда они входят в помещение, взгляды присутствующих невольно обращаются в их сторону, и как же им это нравится!

Между славой и деньгами типичный Лев всегда выберет первое, а материальные блага, как известно, словно сами находят дорогу к популярным людям. Будучи личностью творческой, Лев просто обожает различные культурные мероприятия, праздники, парады и салюты, также с радостью принимая участие в их организации.

На роль "плакательной жилетки" Лев претендует не очень охотно, но если вам нужна компания, чтобы что-нибудь отпраздновать, если вы хотите поговорить на философские темы, или вам просто нужен жизненный совет, то представитель этого знака для подобных случаев подходит просто идеально.

Чтобы ужиться со Львом и покорить его, нужно как можно быстрее осознать все его достоинства, и начать их восхвалять. Правда открыто льстить ему не стоит — Лев это сразу заметит и вы будете с презрением отвергнуты. Просто относитесь к нему, как к королевской персоне, ведь признание величия Льва — настоящий инструмент управления им. Ощущая свое превосходство, Лев никогда не будет комплексовать, первым выбирая лучший и самый большой кусочек пирога — в прямом и переносном смысле (но нужно понять, что это делается не с целью обделить кого-то, а просто потому, что в мире Льва всего и всегда должно хватить всем).

Львы — прекрасные педагоги, им можно смело доверять воспитание детей, и дети просто обожают их увлеченную натуру и энтузиазм в любом деле.

Пока вы будете относиться к своему Льву должным образом, он будет готов ради вас буквально на все, но если кто-либо не захочет принять мудрый совет Льва, неуважительно к нему отнесется, упрекнет его в излишнем самолюбии, представитель этого знака зодиака будет самым сильным образом задет и обижен, и тогда уж он в полно мере проявит свою ярость — при всей видимой и внутренней силе, Львы весьма уязвимы.

Львов раздражает: необходимость подчинения кому-то другому, быть вторым в любом деле, сомнения окружающих в его авторитете.

Льва радует: возможность публично проявлять свои интеллектуальные способности и наслаждаться славой, вести за собой собственное королевство и покровительствовать наиболее преданным его "жителям".

Внутренняя необходимость: радость, возможность "посветиться".

Плюсы: лидерские качества, творчество, щедрость, склонность к широким жестам.

Минусы: прямота, высокомерие, менторство, излишняя стремительность в любви.