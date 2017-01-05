1. "Чтобы узнать, как будут звать мужа, нужно положить на голову блин, выйти на улицу вечером и спросить имя у первого встречного мужчины. Точно такое будет имя у будущего мужа гадающей".

Масло полезно для кожи головы — это плюс. Минус — встречный мужчина может оказаться не слишком приветливым или чуть более общительным, чем хотелось бы. Или даже, чем черт не шутит, голодным. А вы в таком уязвимом положении, с едой на голове.





2. "Чтобы узнать, за кого выйдешь замуж, нужно положить матери под подушку сковородку и сказать "Суженый-ряженый, приходи к теще блины есть". Если маме снилось, что она кормит кого-то блинами, этот парень и есть суженый".



То-то мама обрадуется! Если чья-то мама в состоянии уснуть и выспаться на сковороде, то у нее наверняка есть армейское прошлое. Такая вероятность в наших реалиях стремится к нулю, так что поутру вы непременно получите от маменьки ремня. Да, даже если вам уже 35.



3. "Чтобы приснился сон о доме будущего супруга, поймай таракана, завяжи в рукав и скажи: "Таракан, таракан, покажи терем, где жить придется". Ночью приснится дом жениха".







С тараканами в современных мегаполисах нынче (слава богу) напряженка. Вымерли они вряд ли, но затаились и наверняка ждут ядерной зимы, которую только они и смогут пережить. Но даже если получится найти какое-нибудь завалящее насекомое, покажите нам живого человека, который сможет спокойно уснуть с ним в одной кровати.





4. "Возьми любую священную книгу, загадай страницу и строку, прочитанное и будет ответом на животрепещущий вопрос".







Отличный план, особенно учитывая, что в священных книгах редко происходит что-то хорошее. Мученическая смерть, лишения, голод и жертвоприношения — это пожалуйста. Но вот замуж там обычно никто не выходит и жить в Лондон не уезжает. Даже зачатие — и то непорочное. Так что никаких священных писаний, только Камасутра, каталог Pandora и путеводитель по Венеции.





5. "Сними с левой ноги башмачок и кинь его за ворота. В какую сторону укажет его носок, туда и замуж пойдешь".







Совершенно бессмысленное мероприятие. Во-первых, прошли те времена, когда по вечерам за околицей почти никто не шастал. Прилетит кому-нибудь по лысине или новому манто — получится нехорошо. А во-вторых, слишком уж широка география. Это в древней Руси девки выбирали из трех соседних домов, а в наши дни направление носка может в равной степени означать станцию метро "Нагатинская", город Тулу или солнечный остров Мадагаскар.





6. "Поставь два зеркала друг напротив друга, чтобы образовался зеркальный коридор, распусти волосы, зажги свечи и сядь напротив одного из зеркал. Возможно, ждать придется долго, но рано или поздно в зеркале появится образ суженого".







Ключевое слово: долго. Если просидеть, пялясь в зеркало всю ночь, можно от недосыпа (и от излишне живого воображения) отхватить красивых зрительных галлюцинаций. Говорят, одна девочка просидела так двое суток и увидела там живого Джуда Лоу. А что, он все еще свободен, между прочим.

