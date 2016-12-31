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2016-й год на исходе, и самое время вспомнить, каким он был. Портал DELFI по традиции повторяет гороскоп, который мы публиковали в декабре 2015-го - для того, чтобы каждый из нас мог сравнить, насколько точны предсказания астрологов.