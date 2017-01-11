2017 год обещает переженить всех страждущих. В этом году еще и Сатурн поддерживает Юпитер. Эти две планеты оказались во взаимной симпатии, как говорят астрологи. Сатурн ─ планета серьезная, настроена на длительные союзы, официальные отношения, поэтому флирт тут не работает. Большинство пар решит пойти под венец: когда же еще, если не в год Петуха!

В ушедшем году многие знаки зодиака превратили любовь в пользу, добившись карьерных вершин, используя служебное положение объекта притязаний, то время. Но время, когда можно было попасть к цели “через постель”, ушло. В 2017 году любовь проявит свои лучшие качества: сострадание, заботу, жертвенность. Отправятся на свалку корысть и амбиции в отношениях.

В год Обезьяны в фаворе были знаки Земли, так как Юпитер гостил в “земном” доме Девы. Любовь подвергалась тщательному анализу и переменам, не было ничего постоянного: у всех хоть что-то, да изменилось. И минусов было, хоть отбавляй! Многим пришлось пройти через горнило страстей, и те знаки, которые выдержали проверку на устойчивость, сохранили связи. И вот теперь любовь желает показать свои лучшие стороны.

Что же сулит новый года каждому знаку зодиака? Итак:

Вырвавшись из болота, Овен встретится с богами, которые нахмурят лоб и начнут принуждать рогатого взвешивать решения, склоняя к браку, предоставив широкое поле для знакомств и партнерства.

Подчиненные и дружеский круг готовы устроить Тельцу карусель любовных приключений. Берегите здоровье!

Служебные романы способны закружить Близнецов в водовороте праздников и развлечений. Ищите любовь на корпоративе или дружеском пикнике на природе.

Уютное гнездышко и сердечные отношения в далеких краях, ─ вот что ждет на Раков на любовном фронте.

Любовные форс-мажоры порадуют Льва, особенно если он собирается активно общаться с близкими и далекими знакомыми.

Купить любовь собираются Девы. Ну, тут уж как повезет, может, и сторицей вернется.

Охваченные любовным стенанием Весы обратятся к тем, кто сможет лучше всех им угодить. Починенный кран, вовремя принесенный заказ, ─ и вот уже слышен вальс Мендельсона.

Тайные романы привлекут Скорпионов, кружа им голову так, что захочется убежать. Любовный плен подернут туманом и дымкой заграничных берегов.

Далеко не придется ходить за любовью Стрельцам: пленительная страсть будет ждать их дома или скрываться под маской дружеских объятий.

На улице, в магазине, в ВУЗе и школе встретят свою половинку Козероги. А может быть, она вообще живет в вашем подъезде. В этому году учеба, как никогда, показана этому знаку для судьбоносных знакомств.

Водолеи соберутся заплатить за романтику и отправятся в комфортабельное путешествие, где их и ждут приятные встречи.

Цыганские страсти овладеют Рыбами, и они станут олицетворением жертвенной любви. Берегитесь попасть в драматическую ситуацию!