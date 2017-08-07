Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

Ошибаться — нормально и естественно, ведь все мы лишь люди. Иногда мы ошибаемся по своей вине, а иногда, по мнению астрологов, наше поведение продиктовано расположением звезд. Вместе с Gurl.com мы разобрались, какие ошибки свойственны женщинам разных знаков зодиака.