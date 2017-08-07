Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

Ошибаться — нормально и естественно, ведь все мы лишь люди. Иногда мы ошибаемся по своей вине, а иногда, по мнению астрологов, наше поведение продиктовано расположением звезд. Вместе с Gurl.com мы разобрались, какие ошибки свойственны женщинам разных знаков зодиака.
"Предупрежден значит вооружен", — гласит древнее латинское выражение (Praemonitus, praemunitus — Прим. ред.). Поэтому мы составили для вас путеводитель по самым типичным промахам и заблуждениям, характерным для каждого знака. Читайте и будьте внимательны к себе.
- 1. Овен (21 марта — 19 апреля)
- 2. Телец (20 апреля — 20 мая)
- 3. Близнецы (21 мая — 20 июня)
- 4. Рак (21 июня — 22 июля)
- 5. Лев (23 июля — 22 августа)
- 6. Дева (22 августа — 21 сентября)
- 7. Весы (22 сентября — 22 октября)
- 8. Скорпион (23 октября — 21 ноября)
- 9. Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
- 10. Козерог (22 декабря — 19 января)
- 11. Водолей (20 января — 18 февраля)
- 12. Рыбы (19 фераля — 20 марта)