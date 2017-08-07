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Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака

DELFI Woman
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Овен (21 марта — 19 апреля)
Звезды подскажут: ошибки в отношениях, которые допускают представительницы разных знаков зодиака
Foto: Shutterstock

Ошибаться — нормально и естественно, ведь все мы лишь люди. Иногда мы ошибаемся по своей вине, а иногда, по мнению астрологов, наше поведение продиктовано расположением звезд. Вместе с Gurl.com мы разобрались, какие ошибки свойственны женщинам разных знаков зодиака.

"Предупрежден значит вооружен", — гласит древнее латинское выражение (Praemonitus, praemunitus — Прим. ред.). Поэтому мы составили для вас путеводитель по самым типичным промахам и заблуждениям, характерным для каждого знака. Читайте и будьте внимательны к себе.

1 13
Овен (21 марта — 19 апреля)

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DELFI Woman

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