Но, одновременно с этим, люди в меньшей степени боятся одиночества, чем новых отношений.

Почему так происходит? Существует множество причин такого поведения:

• Опасения выглядеть неуклюжим, уязвимым на свиданиях;

• После полученной травмы от предыдущих отношений нет желания снова повторять этот горький опыт, наступать на те же грабли;

• Стремление отгородиться от возможных неудач и ошибок. Тут самым простым решением станет вообще прекратить всякие попытки знакомств;

• Ступором для поиска партнера является пугающая перспектива того, что он неизбежно разобьет сердце;

• Не рациональным кажется трата времени на людей, которые впоследствии станут лишь мимолетными моментами, не оставят в воспоминаниях и следа, будут бесполезными;

• Боязнь получить отрицательный ответ от потенциального партнера. Изматывающее ожидание ответа и неопределенности отталкивает людей;

• Многие полагают, что достаточно любить себя и ищут утешение в этой мысли;

• Больше всего пугают не сами отношения, а процесс их создания.

Теперь нужно рассмотреть причины отказа от отношений, которые обусловлены реальными страхами.

Это боязнь столкнуться с проблемами в повседневной жизни.