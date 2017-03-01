Но, одновременно с этим, люди в меньшей степени боятся одиночества, чем новых отношений.





Почему так происходит? Существует множество причин такого поведения:





• Опасения выглядеть неуклюжим, уязвимым на свиданиях;





• После полученной травмы от предыдущих отношений нет желания снова повторять этот горький опыт, наступать на те же грабли;





• Стремление отгородиться от возможных неудач и ошибок. Тут самым простым решением станет вообще прекратить всякие попытки знакомств;





• Ступором для поиска партнера является пугающая перспектива того, что он неизбежно разобьет сердце;





• Не рациональным кажется трата времени на людей, которые впоследствии станут лишь мимолетными моментами, не оставят в воспоминаниях и следа, будут бесполезными;





• Боязнь получить отрицательный ответ от потенциального партнера. Изматывающее ожидание ответа и неопределенности отталкивает людей;





• Многие полагают, что достаточно любить себя и ищут утешение в этой мысли;





• Больше всего пугают не сами отношения, а процесс их создания.





Теперь нужно рассмотреть причины отказа от отношений, которые обусловлены реальными страхами.





Это боязнь столкнуться с проблемами в повседневной жизни.