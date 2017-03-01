Считается, что человек панически боится одиночества. Многие продолжают терпеть оскорбления и насилия просто потому, что их пугает возможность остаться без поддержки или присутствия другого человека. Это мысль о смерти в одиночестве, когда никто не сможет позаботиться. Такая тенденция способствует желанию найти постоянного партнера, отказаться от взаимоотношений с другими людьми. Другими словами, в постоянстве многие видят панацею от одиночества, пишет "Клубер".
Но, одновременно с этим, люди в меньшей степени боятся одиночества, чем новых отношений.
Почему так происходит? Существует множество причин такого поведения:
• Опасения выглядеть неуклюжим, уязвимым на свиданиях;
• После полученной травмы от предыдущих отношений нет желания снова повторять этот горький опыт, наступать на те же грабли;
• Стремление отгородиться от возможных неудач и ошибок. Тут самым простым решением станет вообще прекратить всякие попытки знакомств;
• Ступором для поиска партнера является пугающая перспектива того, что он неизбежно разобьет сердце;
• Не рациональным кажется трата времени на людей, которые впоследствии станут лишь мимолетными моментами, не оставят в воспоминаниях и следа, будут бесполезными;
• Боязнь получить отрицательный ответ от потенциального партнера. Изматывающее ожидание ответа и неопределенности отталкивает людей;
• Многие полагают, что достаточно любить себя и ищут утешение в этой мысли;
• Больше всего пугают не сами отношения, а процесс их создания.
Теперь нужно рассмотреть причины отказа от отношений, которые обусловлены реальными страхами.
Это боязнь столкнуться с проблемами в повседневной жизни.
- 1. Я не боюсь спать одна, но не хочу спать с кем попало
- 2. Я не боюсь завтракать, обедать, ужинать в одиночку, но не хочу плохой компании
- 3. Я не боюсь близости, но не хочу растрачивать себя на невыразительный секс
- 4. Я не боюсь пустить кого-то в постель, но боюсь, что он так и останется незнакомцем
- 5. Я не боюсь получать сообщения, но не хочу жить в ожидании того единственного…
- 6. Я не боюсь тратить деньги, но не желаю тратить время
- 7. Я не боюсь быть собой, но боюсь быть с тем, кто заставляет меня быть другим человеком
- 8. Я не боюсь быть одна, но боюсь, что избранник не окажется тем единственным
- 9. Я не боюсь пожертвовать дружбой, но боюсь пожертвовать ей ради недостойного человека
- 10. Я не боюсь быть холодной, но не хочу быть уязвимой
- 11. Я не боюсь одиночества, но боюсь пустоты в отношениях