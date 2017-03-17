1. Что вы думаете, что его бывшая — та еще стерва





Даже если это действительно так, будет большой ошибкой сказать об этом вслух своему парню. Это будет выглядеть жалко и похоже на ревность.





2. Что вы ненавидите свою [вставить часть тела]





У каждого бывают приливы и отливы в самооценке. Но когда вы заостряете внимание на том, что вам в себе не нравится, вы добиваетесь двух целей: заостряете внимание парня на вашем недостатке и отравляете себя негативными мыслями. Если вы хотите поговорить об этом, то сделайте это в шутливой форме, посмейтесь над собой, а не говорите, что ненавидите.





3. Что вы ненавидите какого-то своего бывшего





Может он разбил вам сердце, изменил и в своих фантазиях вы готовы устроить ему самую отчаянную месть. Но держите все это при себе. Иначе ваши эмоциональные комментарии лишь скажут вашему нынешнему парню, что вы не забыли бывшего. Ненависть — это обратная сторона любви.





4. Что вы не любите излишнюю романтику — День Св.Валентина, празднование годовщины





Да, в теории вы можете не любить все это, но встретив подходящего парня вам определенно захочется его внимания в эти дни. Потому не обрубайте все концы с начала, чтобы не путать потом своего бойфренда, так хотите вы цветов в этот день или нет.





5. Что вы смеетесь над ним





Когда человек делает что-то нелепое или глупое, тяжело сдержать первую реакцию — смех. Но важно не показывать, что вы смеетесь над ним — мужчины этого не любят. Лучше скажите, что смеетесь с самой ситуации, или что вспомнили, как кто-то поступил так же.





6. Что он лучше всех тех, кто у вас был





Кажется, что вы делаете ему комплимент, но когда парень слышит это, он думает о том, сколько у вас было до него, и как вам с ними не везло. Или еще хуже: что проблемой во всех ваших прошлых отношениях были вы.





7. "Ты можешь себе это позволить?"





Большинство мужчин ассоциируют свой успех с деньгами, потому когда вы ставите под сомнения его финансовые возможности, тем самым вы называете его лузером.





8. "Тебе нравится эта девушка?"





Это очень опасный вопрос, которого боятся многие мужчины. Потому что на него нет правильного ответа. Если он скажет "нет", это может показаться слишком лживо, лишь бы угодить вам. Если он скажет "да", то это вообще грозит скандалом.





9. Что вы изменяли своему бывшему





Ну, вы сами понимаете, что это насторожит парня. Ведь нет оправданий измене. Если у вас были плохие отношения, вы могли расстаться и уйти к другому, но не подло изменять — что вы можете сделать и в новых отношениях.





10. "Закрой рот"





Этого не стоит говорить никому, и тем более своему парню. Вы должны проявлять уважение к нему, что для мужчин порой важнее любви. Эта короткая фраза приносит много боли, она говорит: "Я не хочу слушать тебя, мне все равно, что ты говоришь".





11. "Будь мужиком!"





Мужчин всю жизнь заставляют быть настоящими мужчинами, потому когда вы умаляете его мужественность, это удар ему между ног.





12. Что вам не нравятся его родители или друзья





Даже если он сам понимает, что его родители — сложные люди, не стоит озвучивать ваше мнение об этом. Насчет же друзей он надеется, что вам понравятся люди, которые нравятся ему. По крайней мере оставайтесь нейтральной.