Как известно, наши привычки имеют большое влияние на качество жизни, которую мы проживаем; в частности, эти привычки имеют прямое влияние на наше счастье (или его отсутствие), пишет "Клубер".
Необходимо понимать четкое различие — есть большая разница между клинической депрессией и хронической неудовлетворенностью.
Депрессия — это химический дисбаланс в мозге, тогда как несчастье — это отсутствие жизненной позиции, которое возникает вследствие нашего жизненного выбора. Несчастью, похожему на депрессию, однако, может быть поставлен диагноз и назначено лечение.
Здесь представлены 12 привычек, которые могут привести к несчастью и примеры, как от них можно отказаться:
1 13