Необходимо понимать четкое различие — есть большая разница между клинической депрессией и хронической неудовлетворенностью.





Депрессия — это химический дисбаланс в мозге, тогда как несчастье — это отсутствие жизненной позиции, которое возникает вследствие нашего жизненного выбора. Несчастью, похожему на депрессию, однако, может быть поставлен диагноз и назначено лечение.





Здесь представлены 12 привычек, которые могут привести к несчастью и примеры, как от них можно отказаться: