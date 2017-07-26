12 признаков, говорящих о том, что вы вступили в отношения с нарциссом

Мало кто может сравниться с умением "нарциссов" производить настолько эффектное первое впечатление — они излучают уверенность, харизму и обаяние. Некоторым людям дано увидеть губительный характер "нарциссов" сквозь их блистательную маску, сделать выводы и не пускать таких людей в свою жизнь, но тем, кто не смог вовремя распознать "нарцисса" и даже завел с ним отношения, придется очень несладко. Вместе с YourTango мы собрали список качеств, по которым можно вычислить, кем на самом деле является ваш избранник.

Вопреки расхожему мнению, "нарциссы" не сидят целый день перед зеркалом, более того они становятся умелыми и искушенными манипуляторами с полным отсутствием способности к сопереживанию. Такие мужчины и женщины ни перед чем не останавливаются, чтобы высосать из жертвы (друга, партнера) последние капли достоинства и чувства безопасности. Отношения с "нарциссами" могут не только причинять боль, но и попросту быть опасными.

Мы собрали 20 признаков того, что вы, возможно, встречаетесь с "нарциссом" (точно может определить только специалист). Если ваш избранник соответствует нескольким пунктам, то вам стоит подумать, действительно ли вас все устраивает. Дальше может быть только хуже.

Часто "нарциссы" чрезвычайно привлекательны

Даже если они не похожи на Джонни Деппа, их харизма, самоуверенность и умение приковать к себе всеобщее внимание с лихвой компенсируют немодельную внешность и покоряют сердца. Если вы, конечно, не слушаете в тридцатый раз их павлинье бахвальство снисходительным тоном. Foto: Shutterstock Они путают доброту со слабостью Каждый, кто когда-либо имел дело с "нарциссом", знает, что чем добрее вы к нему относитесь, тем жестче они становятся. Такие люди считают себя "прирожденными к жестокости" и более того, они даже могут хвастаться своей способностью вытеснять людей из привычного круга общения и унижать их.

Возможно, вы слышали нечто подобное в начале ваших отношений, но "нарциссы" так прекрасны в остальных аспектах, что вы закрываете глаза на такие вещи или считаете, что у вас недостаточно информации, чтобы сделать собственные выводы. Всю серьезность этого качества вы ощутите только тогда, когда вы сами окажетесь на месте жертвы.

"Нарциссы" относятся к своим жертвам с настолько сильным пренебрежением и жестокостью, что у них иногда рождается впечатление, что это и вовсе не люди. Очень важно помнить об этом. Foto: Shutterstock

Вы идеальны, пока они так считают "Нарциссы" — мастера словесности и в начале ваших отношений они будут неустанно заверять вас в своей любви, купать в своем внимании и обожать вас. Вас будут осыпать комплиментами, рассказывать вам, как им повезло встретить вас и так далее.

Таким образом вы начинаете от них зависеть, а они прощупывают границы: будете отступать или пойдете дальше? Ответите тем же и последуете их примеру? Так они выясняют уровень вашей уверенности в себе и где ваши пределы.

Когда "нарцисс" обнаруживает, что вы просто человек, то готовьтесь к худшему. Их "наказания" часто включают в себя оскорбления, направленные на то, чтобы опозорить и унизить вас, лишить достоинства, не давая вставить и слова. Ни о каком обожании больше речи и быть не может. Вас могут добить отстраненным отношением или молчанием, а могут и распустить слухи о вас за вашей же спиной.