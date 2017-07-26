12 признаков, говорящих о том, что вы вступили в отношения с нарциссом

Мало кто может сравниться с умением "нарциссов" производить настолько эффектное первое впечатление — они излучают уверенность, харизму и обаяние. Некоторым людям дано увидеть губительный характер "нарциссов" сквозь их блистательную маску, сделать выводы и не пускать таких людей в свою жизнь, но тем, кто не смог вовремя распознать "нарцисса" и даже завел с ним отношения, придется очень несладко. Вместе с YourTango мы собрали список качеств, по которым можно вычислить, кем на самом деле является ваш избранник.
Вопреки расхожему мнению, "нарциссы" не сидят целый день перед зеркалом, более того они становятся умелыми и искушенными манипуляторами с полным отсутствием способности к сопереживанию. Такие мужчины и женщины ни перед чем не останавливаются, чтобы высосать из жертвы (друга, партнера) последние капли достоинства и чувства безопасности. Отношения с "нарциссами" могут не только причинять боль, но и попросту быть опасными.
Мы собрали 20 признаков того, что вы, возможно, встречаетесь с "нарциссом" (точно может определить только специалист). Если ваш избранник соответствует нескольким пунктам, то вам стоит подумать, действительно ли вас все устраивает. Дальше может быть только хуже.
Часто "нарциссы" чрезвычайно привлекательны
Даже если они не похожи на Джонни Деппа, их харизма, самоуверенность и умение приковать к себе всеобщее внимание с лихвой компенсируют немодельную внешность и покоряют сердца. Если вы, конечно, не слушаете в тридцатый раз их павлинье бахвальство снисходительным тоном.
Они путают доброту со слабостью
Каждый, кто когда-либо имел дело с "нарциссом", знает, что чем добрее вы к нему относитесь, тем жестче они становятся. Такие люди считают себя "прирожденными к жестокости" и более того, они даже могут хвастаться своей способностью вытеснять людей из привычного круга общения и унижать их.
Возможно, вы слышали нечто подобное в начале ваших отношений, но "нарциссы" так прекрасны в остальных аспектах, что вы закрываете глаза на такие вещи или считаете, что у вас недостаточно информации, чтобы сделать собственные выводы. Всю серьезность этого качества вы ощутите только тогда, когда вы сами окажетесь на месте жертвы.
"Нарциссы" относятся к своим жертвам с настолько сильным пренебрежением и жестокостью, что у них иногда рождается впечатление, что это и вовсе не люди. Очень важно помнить об этом.
Вы идеальны, пока они так считают
"Нарциссы" — мастера словесности и в начале ваших отношений они будут неустанно заверять вас в своей любви, купать в своем внимании и обожать вас. Вас будут осыпать комплиментами, рассказывать вам, как им повезло встретить вас и так далее.
Таким образом вы начинаете от них зависеть, а они прощупывают границы: будете отступать или пойдете дальше? Ответите тем же и последуете их примеру? Так они выясняют уровень вашей уверенности в себе и где ваши пределы.
Когда "нарцисс" обнаруживает, что вы просто человек, то готовьтесь к худшему. Их "наказания" часто включают в себя оскорбления, направленные на то, чтобы опозорить и унизить вас, лишить достоинства, не давая вставить и слова. Ни о каком обожании больше речи и быть не может. Вас могут добить отстраненным отношением или молчанием, а могут и распустить слухи о вас за вашей же спиной.
Они ревнивы, но при этом сами изменяют
Вы успешны и счастливы? Привлекательны и уверенны? У вас много друзей или вы превосходно готовите? Вам конец.
"Нарциссы" ревнуют своих партнеров ко всему живому и неживому, потому что считают вас их собственным источником питания. Ваш успех, популярность или внимание к вам они расценивают как угрозу их питанию, поэтому начинают злиться или наоборот окружать вас заботой, холить и лелеять. Но ни в коем случае не думайте, что им нужны вы. Нет, только и только ваше внимание.
Как вы думаете, поступится ли "нарцисс" своими принципами, чтобы защитить ваши чувства, которые их не заботят и не трогают? Ответ очевиден. И, кстати, они нередко изменяют только чтобы досадить вам или причинить боль.
Они используют секс как оружие
Они любят смотреть порно и изменять вам, потому что считают себя даром божьим. "Нарциссы" презирают отношения, поэтому предпочитают мастурбацию сексу с другим человеком. Стремясь наказать, расстроить или даже унизить, они часто "лишают" секса своего партнера, снова и снова демонстративно выбирая порно вместо секса.
Доктор Сэм Вакнин, признался сам себе в своем нарциссизме и написал об этом книгу Malignant Self Love: Narcissism Revisited. По его словам, все "нарциссы" ненавидят интимность и используют секс в качестве оружия или инструмента. Некоторые "нарциссы", как доктор выразился в книге, "мастурбируют партнерами", а другие, в частности, мужчины, презирают женщин и считают секс с ними "неприятной рутиной".
Они часто впадают в ярость
Говоря о ярости, мы не имеем в виду безобидные приступы, которые бывают практически с каждым в той или иной ситуации. Мы подразумеваем полноценную, едкую и разрушительную ярость, в которой "нарцисс" стирает любые остатки достоинства у того, кто осмелился их покритиковать. Кстати, что угодно может расцениваться как критика, даже если вы им по праву сказали, что они вас обидели.
Вы думаете, что вы обмениваетесь с ним информацией, чтобы построить крепкие отношения, а они уверены, что вы их обманываете. Когда вы им высказываете любое свое мнение или указываете им, что они причинили вам боль, они никогда не согласятся с вами и не признают свою вину. Вместо этого они будут думать, что вы пытаетесь их превзойти. Не забывайте, что "нарциссы" считают себя совершенством во всех смыслах, поэтому сама мысль о том, что они неправы или могут быть неправы, им попросту недоступна.
Они обожают контроль
"Нарциссам" жизненно необходимо ощущать себя властными и могучими. Именно поэтому они не ввязываются в ситуации, которые они не могут контролировать. Они постоянно ищут дополнительные "источники питания", которые они могут контролировать и использовать до конца.
"Нарциссы" очаровывают как людей состоявшихся, так и тех, у кого самооценка на крайне низком уровне. Любой, с кем "нарцисс" не может тягаться, сразу обесцениваются. Надо помнить, что для "нарциссов" со временем обесцениваются все без исключения.
Они помешаны на своей репутации
"Нарциссы" думают о любви, власти, обожании и боятся быть разоблаченными. Поэтому они часто угрожают партнерам, которых они предали, обидели или причинили боль, или имитируют раскаяние и сожаление, чтобы никто больше не узнал о них правду.
Для них не существует границ
Понятие "границы" для них — пустой звук. Вы хотите узнать их поближе, прежде чем начать отношения? Забудьте. Они будут делать все, чтобы вы не раздумывали. Скажите им о своем страхе высоты, и они заставят вас прыгнуть с парашютом. Объясните, почему вам не нравится курение, и они зажгут сигарету прямо перед вами. Оставьте их одних в вашей квартире, и они раскроют каждый ваш секрет, чтобы использовать его против вас.
Они осознанно неспособны к сопереживанию
Не торопитесь и подумайте об этом. Им все равно, они не сопереживают, они не ставят себя на место другого, они не чувствуют ничего кроме эгоистичного желания использовать вас как источник питания. А еще лучше, чтобы вы страдали.
Например: вам изменили. Когда вы плачете, "нарцисс" обвиняет вас в "отчаянной попытке привлечь внимание" и объясняет, что он остался рядом с вами, только потому что вы очень чувствительны и нуждаетесь в поддержке.
Они лгут. Обо всем.
Вам могут наврать о чем угодно — от любимой в детстве ТВ-передачи до обещаний быть верным. Но "нарциссы" не говорят правду, потому что это неинтересно (хотя они и сами весьма унылые люди по сути). Они будут имитировать восторг от каждого вашего занятия и увлечения вплоть до того, что они могут повторять другим ваши слова.
Они не меняются
Последние исследование одно за другим твердят, что от нарциссизма нет лекарства. "Нарциссы" могут научиться более уважительному общению, но на это потребуются годы терапии, но все равно в результате вы не сможете построить с "нарциссом" отношения, о которых вы мечтаете или заслуживаете.
Неважно, что "нарциссы" говорят, делают, обещают или в чем признаются, они всегда будут искать "источники питания". Если "нарцисс" пропал с ваших радаров, значит, питание нашлось где-то еще. Если они вернулись к вам, то значит, там их раскусили, и они пришли подлизываться к вам.
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