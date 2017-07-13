14 фраз, которые каждый мужчина желает услышать от своей женщины

Говорят, что женщины любят ушами, а путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Однако это не значит, что мужчины не хотят слышать добрых слов, похвалу или комплименты. Вместе с Delfi Viņa рассказываем о фразах, которые мужчины очень ждут от своих дам.

"Ты отлично выглядишь"

Комплименты приятны не только женщинам — мужчины тоже бывают не слишком уверены в себе. Даже когда внешне это никак не проявляется, мужчину внутри могут съедать сомнения, подходит ли ему эта рубашка. Поэтому небольшой комплимент может поднять его самооценку и настроение, особенно если он заботится о своем теле и занимается спортом. Похвалите его, отметьте его успехи и он обязательно это оценит.

"Ты сексуален"

Сказать партнеру, что он хорошо выглядит, это одно, но совсем по-другому его взволнуют ваши признания, что он очень сексуален и вы не можете противиться его обаянию.

"Прошлая ночь была потрясающей"

Не стесняйтесь сказать мужчине, что проведенная с ним ночь действительно была незабываема. Ему это только польстит и побудит на чувственное продолжение.

Foto: Shutterstock Искреннее "я тебя люблю"

Не торопливое "Люблю", не сердечко СМС-кой, а именно серьезное и искреннее признание в любви способно вас сблизить еще больше и придать интимности общению.

"Мне очень нравится…"

Комплимент сам по себе может порадовать вашего партнера, но если вы будете конкретнее, то попадете в десятку. Похвалите сошедший пивной животик, новую стрижку или отметьте его поведение в постели. Иногда мужчины стесняются каких-то отдельных частей тела и поэтому такой комплимент может улучшить ваши отношения. Главное — не говорите ничего такого, от чего вы покраснеете и захихикаете, так вы добьетесь ровно противоположного эффекта.

"Мне нравится, когда ты…"

Выразив такую похвалу, вы порадуете не только своего мужчину, но и себя. По словам психолога Дианы Занде, во-первых, мужчина — не рентген, он не читает мысли, чтобы сделать все так, как вы хотите. Поэтому, чтобы оба были счастливы, надо просто говорить и рассказывать о своих желаниях — таким образом вы дадите мужчине понять, что именно вам нравится. Во-вторых, открыв партнеру свои "хочу" и "нравится", он обязательно постарается их воплотить. В здоровых отношениях партнеры стараются исполнить желания, чтобы порадовать друг друга.

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"У тебя так хорошо получается…"

А дальше по ситуации: играть на гитаре, готовить омлет, устроить отличную вечеринку, занять детей и так далее — годится любое выражения внимания и восторга от того, что делает ваш мужчина. Цените это.

"Та женщина только что на тебя посмотрела"

Как ни странно, но внимание других женщин к вашему мужчине может пойти на пользу вашим отношениям. Разумеется, если речь идет только о взглядах. Внимание противоположного пола само по себе приятно — человек чувствует себя привлекательным, становится увереннее. Более того, это показывает, что вы заметили этот взгляд, значит, вы смотрите на вашего мужчину. Но самое главное — вы настолько уверены в себе, в своем партнере и в ваших отношениях, что можете прямо говорить ему о таких вещах.

"Ты был прав"

Как ни крути, а правыми любят быть все, а фраза "я же говорил" многим приносит особенное удовольствие (несмотря на то, что она может очень раздражать партнера). Не забывайте об этом и позволяйте иногда мужчине порадоваться его небольшому триумфу.

"Я на твоей стороне"

Мужчинам очень важна поддержка. Неважно в чем — в споре с кем-то третьим или просто трудном периоде — будьте рядом с партнером.

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"Рассказывай, я слушаю"

Женщинам часто приписывают способность часами говорить без умолку, но иногда выговориться нужно и мужчине. В этот момент будьте внимательным слушателем и позвольте партнеру облегчить душу.

"Спасибо"

Стоит помнить и о простом "спасибо" — в повседневной жизни оно тоже обладает волшебным эффектом. Обычно мы говорим "спасибо" за действия, гораздо значимее чем открыть дверь или сварить кофе, но даже такие мелочи стоят вашей благодарности.

"Ты поможешь мне?"

Мужчины любят чувствовать себя нужными и сильными. Когда вы просите его о помощи, он понимает, что без него вы не справитесь. Конечно, не надо беспокоить из-за каждого пустяка, который вам якобы не под силу, но иногда стоит "включить слабость" и попросить совета или что-то починить.

"С тобой я чувствую себя в безопасности"

Мужчина старается защитить свою любимую от всего на свете, поэтому важно напоминать ему, что с ним вы чувствуете в себя в безопасности, потому что вы знаете, что он вас защитит.