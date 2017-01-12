Новый год — время изменений. Так почему бы не начать с себя?

Представляем 17 изменений, которые сделают вашу личную жизнь лучше, пишет "Клубер".

1. Будьте избирательны с тем, кому вы отдаете свое сердце. Убедитесь, что он достоин этого и будет тщательно беречь его.





2. Сделайте то же самое с сердцами других людей. Будьте нежны, почтительны, помните, что любое сердце, которое окажется в ваших руках – часть чьей-то души.





3. Помните, что график вашей личной жизни ‒ всегда правильный для вас. Ну и что, что ваша подруга вышла замуж в 24, а сестра родила ребенка в 19 лет. Помните, какой бы ни путь вы не выбрали, прожить его предстоит вам, а не другим.'





4. Поймите, что кто-то может быть с вами просто потому, что он одинок, и это не любовь, – это эгоизм и страх.





5. Имейте смелость постоять за себя, когда вы правы, и принести извинения, когда нет.





6. Не тратьте свое время на людей, которые заставляют вас чувствовать себя ничтожно, некомфортно или пытаются изменить вас.





7. Напоминайте себе чаще, что вполне возможно завести счастливые отношения, сохраняя чувство собственного достоинства и независимость.





8. Поймите, что, если вы действительно хотите влюбиться, вы должны быть готовы прыгнуть в отношения и, возможно, получить травму.





9. Если вам больно, помните, что гораздо лучше иметь такой опыт, чем пребывать «в безопасности», никогда не ощутив любви.





10. Помните, что вы не обязаны кому-либо объяснять детали вашей личной жизни, если вы этого не хотите.





11. Слушайте и принимайте советы людей, которым вы доверяете, но помните, что, в конце концов, только вы знаете, что лучше для вас.





12. Напоминайте себе каждый день, что вам никто не нужен в борьбе с вашим одиночеством. Но если вы чувствуете себя одиноко, наберитесь мужества и попросите о помощи. Люди, которые неравнодушны к вам, сделают все, что в их силах, чтобы показать, что вы не одни.





13. Если кто-то вам понравился – сообщите ему об этом, не чувствуя себя странно при этом. Если он чувствует то же, что и вы – это здорово, если же нет – это лучший способ отсеять человека.





14. Помните, что настоящая любовь – это видеть друг в друге недостатки, ненадежность и любить за это человека еще больше.





15. Не извиняйтесь за ваши высокие требования, до тех пор, пока они сосредоточены на поиске того, кто хорошо к вам относится и заставляет чувствовать вас счастливой.





16. Игнорируйте соблазн сравнивать свою личную жизнь с жизнью других. Это пустая трата времени и блуждание в потемках, ведь вы никогда не знаете, как на самом деле эти люди относятся друг другу, и какая была у них история. С фокусируйтесь на вас и вашей личной жизни.





17. Любите себя достаточно, чтобы выбрать хорошую любовь. Вы этого заслуживаете.







