Наталья Грэйс — талантливый психолог и бизнес-тренер из Санкт-Петербурга, в своей книге "Законы Грэйс" сформулировала ряд закономерностей, которые помогут каждому стать немного мудрее. Вот 19 из них. Возможно, они помогут вам уже сегодня, пишет "Клубер".
- 1. Закон обнуления
- 2. Закон ложной доброты
- 3. Закон показательности мелочей
- 4. Закон зародышей
- 5. Лучше недо-... , чем пере-...
- 6. Закон общей упряжки
- 7. Закон волшебного слова
- 8. Закон ложности идеальных условий
- 9. Закон предложения
- 10. Закон однажды налаженного
- 11. Закон компенсации
- 12. Закон влияния
- 13. Закон полярной реакции на талант
- 14. Закон "не твои люди"
- 15. Закон общей памяти
- 16. Закон привязки мыслей к ближнему
- 17. Закон неизбежности потерь
- 18. Закон половинок
- 19. Закон правильных поступков
1 20