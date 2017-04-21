1. Тот, кто не может располагать 2/3 дня лично для себя, должен быть назван рабом. (с) Фридрих Ницше





2. Не имеет смысла нанимать толковых людей, а затем указывать, что им делать. Мы нанимаем толковых людей, чтобы они говорили, что делать нам. (с) Стив Джобс





3. Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники. (с) Альберт Эйнштейн





4. Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов. (с) Шарль де Голль





5. Правильное решение, принятое с опозданием, является ошибкой. (с) Ли Якокка





6. Если вы считаете, что обучение стоит дорого, попробуйте узнать, сколько стоит невежество. (с) Роберт Кийосаки

7. Если ваша единственная цель состоит в том, чтобы стать богатым, вы никогда не достигнете ее. (с) Джон Дэвисон Рокфеллер

8. Деньги не сделают вас счастливее. У меня сейчас 50 миллионов, и я так же счастлив, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов. (с) Арнольд Шварценеггер

9. Люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других. (с) Джон Стюарт Милль

10. Не говори, что работаешь. Покажи, что ты заработал. (с) Томас Роберт Дьюар

11. Кто работает целый день, тому некогда зарабатывать деньги. (с) Джон Дэвисон Рокфеллер

12. Рецепт успеха: учитесь, пока остальные спят; работайте, пока остальные болтаются без дела; готовьтесь, пока остальные играют; и мечтайте, пока остальные только желают. (с) Уильям А. Уард

13. Давно известно, что 20% людей делают 80% работы. Недавно выяснилось, что 80% людей считают, что они входят в эти 20%. Автор неизвестен

14. Убеждать людей приобрести то, что им не нужно, на деньги, которых у них нет, чтобы произвести впечатление на тех, кому до этого нет никакого дела, — сегодня это мошенничество стало поистине виртуозным. (с) Виктор Папанек

15. Какой бы ни была ваша цель, вы сможете ее достигнуть, если только захотите потрудиться. (с) Опра Уинфри

16. Я предпочел бы получать доход от 1% усилий ста человек, чем от 100% своих собственных усилий. (с) Джон Дэвисон Рокфеллер

17. Рынки нестабильны. Инвестируйте в себя. (с) Михаил Барщевский

