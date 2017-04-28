1. Поездка в какое-нибудь по-настоящему экзотическое место, в котором сможешь почувствовать себя так, будто оказался на краю земли.





2. Купить билет на какой-нибудь музыкальный фестиваль и повеселиться в толпе незнакомцев.





3. Пробежать полумарафон.





4. Искупаться нагишом.





5. Научиться готовить блюдо, которые станет вашим фирменным. И радовать им своих друзей и близких.





6. Составить свое генеалогическое древо. Это может привести вас к неожиданным открытиям.

7. Попробовать банджи-джампинг или прыжки с парашютом.

8. Провести всю ночь на вечеринке в незнакомо городе.

9. Научиться делать коктейли.

10. Спеть с микрофон в караоке-баре. Даже если у вас нет слуха и жуткая боязнь сцены.

11. Заняться дайвингом или хотя бы попробовать раз нырнуть с аквалангом.

12. Поехать в путешествие и потеряться в чужой стране. Иногда именно такое происшествие и делает поездку незабываемой.

13. Подняться на гору. Не обязательно на Эверест.

14. Провести ночь под звездами.

15. Взять мастер-класс в области, которая вам всегда была интересна, но в которой вы никогда толком и не пробовали разобраться. Скажем, гончарное дело, писательство, гольф.

16. Привести себя в хорошую физическую форму.

17. Попробовать свои силы в волонтерской деятельности.

18. Найти человека, которым вы будете по-настоящему дорожить.

19. Отправиться в путешествие одному. Это просто звучит страшно, на самом деле это очень круто.

