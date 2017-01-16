Почти каждый представитель сильного пола хотел бы, чтобы во время отношений вы больше:





1. Хвалили его





2. Предлагали разделить счет в кафе — это нужно, чтобы показать ему, что вы с ним не за бесплатную еду и развлечения





3. Старались поладить с его мамой





4. Инициировали секс





5. Не отказывались проводить время с ним и его друзьями





6. Говорили ему, когда вы расстроены и почему





7. Засыпали у него на груди





8. Играли с ним в видеоигры





9. Готовили для него





10. Присылали ему селфи (даже в одежде)





11. Целовали его при встрече и на прощание





12. Не смотрели в свой телефон так часто, когда вы с ним





13. Доверяли ему





14. Обнимали его





15. Старались выглядеть хорошо для него





16. Поддерживали его даже в самых безумных идеях





17. Смеялись над его шутками





18. Смешили его





19. Надевали красивое нижнее белье





20. Покупали ему футболки или боксеры





21. Давали ему личное пространство





22. Слушали когда он рассказывает о чем-то скучном





23. Делали ему массаж





24. Выкладывали фото с ним в соцсетях





25. Чистили раковину и душ от своих волос





26. Просили его починить что-то в доме





27. Поощряли его развиваться на работе





28. Хвастались им подругам





29. Смотрели с ним футбол





30. Делали комплименты его машине





31. Разделяли его хобби





32. Говорили "Я тебя люблю".