1. Если бы вы могли выбрать любого человека в мире, с кем вы предпочли бы поужинать?





2. Хотите ли вы прославиться? В какой сфере?





3. Задумываетесь ли вы перед телефонным звонком, что именно сказать? Проговариваете ли вы это вслух?





4. Каков ваш идеальный день?





5. Когда вы в последний раз пели в одиночестве или на публике?





6. Если вы бы могли дожить до 90 лет, сохранив либо разум, либо внешность 30-летнего, что бы вы выбрали? Почему?





7. Есть ли у вас тайная фантазия о том, как вы хотите умереть?





8. Назовите три вещи, которые объединяют вас с любимым!





9. За что в своей жизни вы ощущаете самую большую благодарность?





10. Если бы вы могли изменить что-то в своем детстве и родительском воспитании, что бы это было?





11. В течение четырех минут расскажите любимому историю своей жизни во всех подробностях!





12. Если бы вы могли завтра утром проснуться с новым умением или качеством, что бы это было?





13. Если бы кристаллический шар мог рассказать о вашем будущем, вас самих или о вашей жизни, что именно вы хотели бы узнать?





14. Есть ли у вас давняя мечта? Почему она еще не исполнилась?





15. Каково главное достижение вашей жизни?





16. Что вы больше всего цените в дружбе?





17. Какое ваше самое дорогое и красивое воспоминание?





18. Какое ваше самое плохое и болезненное воспоминание?





19. Если бы вы узнали, что через год умрете, вы хотели бы кардинально изменить свою жизнь? Почему?





20. Что для вас значит дружба?





21. Какое значение в вашей жизни имеют любовь и привлекательность?





22. Назовите пять лучших качеств характера любимого человека!





23. Насколько близкие отношения сложились в вашей семье? Считаете ли вы, что ваше детство было счастливее, чем у большинства детей?





24. Каковы ваши отношения с матерью, и как они влияют на ваше самочувствие?





25. Обсудите утверждения, которые могли бы вас объединить, например, "мы находимся в этой комнате и мы чувствуем себя…".





26. Закончите фразу — "Мне хотелось бы, чтобы у меня был кто-то, кому можно рассказать…"





27. Назовите то, что, по вашему мнению, сейчас является главным в жизни партнера для него самого!





28. Скажите партнеру, что вам в нем нравится. Будьте открыты и назовите качества, на которые не обратили бы внимание, встретив человека впервые!





29. Поделитесь с партнером каким-нибудь постыдным событием в вашей жизни!





30. Когда вы в последний раз плакали — с кем-то и в одиночестве?





31. Скажите партнеру, что вам в нем нравится именно в данный момент!





32. Над чем никогда нельзя смеяться?





33. Если бы сегодня вам предстояло умереть, и вы не могли бы поговорить с важными людьми, о чем из несказанного вы пожалели бы больше всего? Почему вы этого до сих пор не сказали?





34. Представьте, что ваш дом вдруг загорелся. После спасения людей и домашних животных вы можете забрать самую ценную для вас вещь. Что это и почему?





35. Смерть кого из ваших близких стала бы самым большим потрясением?

36. Поделитесь одной из своих проблем и попросите совета любимого! Попросите его также охарактеризовать ваше отношение к проблеме со стороны!





Дополнительно можно задать такие вопросы:





1. Если бы вы могли на это повлиять, хотелось бы вам определить пол или внешность своего ребенка?





2. Готовы ли вы в течение года страдать от ночных кошмаров, взамен получив идеальное здоровье?





3. Представьте, что во время путешествия вам случилось изменить своему партнеру с фантастическим незнакомцем, которого вы больше никогда не встретите. Ваш партнер об этом тоже никогда не узнает. Расскажете ли вы партнеру о случившемся?