При всем желании избежать некоторых неловких ситуаций просто невозможно. Но вы можете постараться, справиться с ними максимально вежливо и деликатно. Предлагаем вашему вниманию советы экспертов Real Simple, как выйти из дурацкого положения. Мы также призываем вас поделиться собственным опытом преодоления неловких ситуаций, пишет DELFI Viņa.
*Имена героев изменены.
Ширинка и укроп на зубах
Представьте, что вы увидели человека, у которого не застегнута ширинка или что-то застряло в зубах. По словам руководителя фирмы консультаций в сфере этикета Джоди Смит, такие ситуации вызывают неловкость. Особенно, если это происходит на работе.
И все-таки дождитесь удобного момента, чтобы тихо сообщить бедняге о его упущении. Естественно, это нашептывание имеет смысл лишь в том случае, если проблема поправима. "Да, будет неудобно, но если не сказать, будет еще хуже", — считает Айя (28).
- 1. Вы столкнулись с человеком, которого давно игнорируете
- 2. Подруга спрашивает, действительно ли ей подходит обновка
- 3. Вас приглашают на свидание, но вы этого не желаете
- 4. Вы хотите избежать разговора, и потенциальный собеседник это замечает
- 5. Вы встретили знакомого, но не уверены, что он вас вспомнил
- 6. Вы пришли на мероприятие, на котором ни с кем не знакомы
- 7. Во время беседы вы перепутали чье-то имя
- 8. Вы попали "в плен" к очень скучному собеседнику
- 9. Знакомый рассказывает одну и ту же шутку в тысячный раз