*Имена героев изменены.

Ширинка и укроп на зубах

Представьте, что вы увидели человека, у которого не застегнута ширинка или что-то застряло в зубах. По словам руководителя фирмы консультаций в сфере этикета Джоди Смит, такие ситуации вызывают неловкость. Особенно, если это происходит на работе.

И все-таки дождитесь удобного момента, чтобы тихо сообщить бедняге о его упущении. Естественно, это нашептывание имеет смысл лишь в том случае, если проблема поправима. "Да, будет неудобно, но если не сказать, будет еще хуже", — считает Айя (28).